Futbolda 2. Transfer ve Tescil Dönemi başladı

Futbolda ikinci transfer ve tescil dönemi başladı. Ara transfer dönemi 8 Şubat’ta sona erecek.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "2021-2022 Futbol Sezonunda İkinci Transfer ve Tescil Dönemi bugün (12 Ocak 2022 Çarşamba) başladı. İkinci Transfer ve Tescil Dönemi 8 Şubat 2022 tarihinde sona erecek. Futbolda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi ise 17 Haziran 2021 ile 8 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleşmişti" denildi.