banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Komedyen Atalay Demirci'nin cezası istinaftan geçti
Komedyen Atalay Demirci'nin cezası istinaftan geçti
Avukatlar ikiye bölündü: Vasilik sona ermeli mi, ermemeli mi?
Avukatlar ikiye bölündü: Vasilik sona ermeli mi, ermemeli mi?
Dolar, Euro, altın ve gümüş zirvede yatay seyirde
Dolar, Euro, altın ve gümüş zirvede yatay seyirde
Bu belgeniz yoksa 30 Haziran'dan sonra trafiğe çıkmayın
Bu belgeniz yoksa 30 Haziran'dan sonra trafiğe çıkmayın

Futbolcuların kavgasında camlar kırıldı, parmaklıklar söküldü

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Bölge 6. Grup’ta mücadele eden Çilimli Belediyespor ile Karamürselspor maçında hareketli dakikalar yaşandı. Sahada başlayan tartışma soyunma odasına taşınınca camlar kırıldı, demir parmaklıklar söküldü.

Spor 29.06.2021, 16:25
Futbolcuların kavgasında camlar kırıldı, parmaklıklar söküldü

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Bölge 6. Grup’ta mücadele eden Çilimli Belediyespor ile Karamürselspor maçında hareketli dakikalar yaşandı. Sahada başlayan tartışma soyunma odasına taşınınca camlar kırıldı, demir parmaklıklar söküldü.

BAL Ligi 1. Bölge 6. Grup son hafta mücadelesinde Çilimli Belediyespor ile Karamürselspor karşı karşıya geldi. Çilimli Belediyespor’un ilk yarıda attığı iki golün ardından futbolcular arasında gerilim yaşandı. 3. Lig’e yükselme maçlarına katılma hakkı kazanacak takımı belirleyecek karşılaşmayı Çilimli Belediyespor 3-1 kazandı. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte her iki takım oyuncuları saha içinde tartışmaya başladı. İlk yarıda yaşanan gerilimin de etkisiyle maç sonunda büyüyen olaylarda futbolcuların bulunduğu soyunma odalarının camları kırıldı, demir parmaklıklar söküldü. Olaya müdahale eden polis ekipleri, tarafları ayırmakta zorluk yaşadı.

Maçı 3-1 kazanan Çilimli Belediyespor, 3. Lig’e çıkabilmek için play-off gruplarına kaldı.
banner486
Yorumlar (0)
31°
açık
banner493