Futbolcuları korona virüse yakalanan Priştine “kiralık takımla” oynayacak
PRİŞTİNE FUTBOL TAKIMI 8 OYUNCUSUNDA KORONA VİRÜS (COVİD-19) TESPİT EDİLMESİ ÜZERİNE 18 AĞUSTOS'TA OYNANACAK UEFA AVRUPA LİGİ ÖN ELEME TURU'NDAKİ LİNCOLN RED IMPS MAÇINA KİRALIK OYUNCULARLA ÇIKACAK.
Priştine futbol takımı 8 oyuncusunda korona virüs (Covid-19) tespit edilmesi üzerine 18 Ağustos’ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme Turu’ndaki Lincoln Red Imps maçına kiralık oyuncularla çıkacak.
Priştine Kulübü, 8 oyuncusunun korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine 18 Ağustos’ta oynanması planlanan UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme Turun’daki Lincoln Red Imps maçını ertelemek zorunda kaldı. Priştine, Lincoln Red Imps ile 22 Ağustos Cumartesi günü yapılacak müsabakaya, başka takımlardan kiralayacağı oyuncularla çıkacak. Bu maç için takım komple değişirken, geçmişte Priştine’nin teknik direktörlüğünü yapan Ramiz Krasniqi de sadece bu maç için takımın başına geçecek.
Futbolseverlerin büyük ilgisini çeken olaya geniş yer veren Kosova medyası, yeni bir ekip oluşturmada kendilerine yardımcı olan Kosova ligi takımlarının büyük fedakarlık gösterdiğini yazdı. Kendilerine yardım eden herkese teşekkürlerini ileten Priştine Sportif Direktörü Grabit Begolli, "Sadece Covid-19 testi pozitif çıkan 8 oyuncumuzu değil, personel dahil tüm oyuncuları değiştirdik. 18 Ağustos’ta Priştine’yi temsil etmek için belirlenen yaklaşık 40 kişiden hiçbiri olmayacak" dedi.
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