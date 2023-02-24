Futbolcu menajeri Oğuzhan Arslan: “Takım dengesini korumak, yıldız transferinden önemli”

Güney Amerika’da oyuncu temsilciliği yapan menajer Oğuzhan Arslan, kulüplerin yıldız transferinden çok takım dengesini korumayı hedeflemeleri gerektiğini belirtti.

Türkiye’de birden fazla yabancı ve gurbetçi oyuncunun temsilciğini yapan futbolcu menajeri Oğuzhan Arslan, transferlerde önemli noktaya dikkat çekti. Son bir yılın 7 ayını Güney Amerika’da geçirdiğini belirten Arslan, ’’Sırasıyla Brezilya, Arjantin, Kolombiya ve Ekvador’da bulundum. Gittiğim ülkelerde birçok kulüp yetkilisiyle görüşüp ilişkilerimi güçlendirdim. Ekvador’da Emelec ve Brezilya’da Corinthians kulübü ile Türkiye temsilciliği konusunda anlaşmaya vardım” dedi.

“Önemli olan takım dengelerini koruyacak şekilde takıma takviye yapmaktır”

Arslan, transfer dönemlerinde acele edilmemesi gerektiğini söyleyerek, ’’Tüm bu görüşmeleri yaparken odağımdaki konu transfer döneminin ince elenip, sık dokunması gerektiğiydi. Çünkü transfer döneminde kadroya katılacak her oyuncu sezonun kaderini belirlemektedir. Yıldız oyuncular çok fazla dikkat çekerken, tanınmayan bir oyuncuda çok daha fazla katkıda bulunabilir. Bu gibi durumlar futbol dünyasında çokça yaşanmıştır. Önemli olan takım dengelerini koruyacak şekilde takıma takviye yapmaktır’’ dedi.

’’Uzun planlamalarla çalışıyoruz’’

Yurt dışı ve yurt dışı birçok oyuncu ile çalıştığını ifade eden Oğuzhan Arslan, ’’Bünyemizde bulunan futbolcu arkadaşlarımız için her zaman uzun planlamalar içerisinde çalışıyoruz. Her oyuncumuz için en önemli kararları vermeye çalışıyoruz. İkili ilişkilerimiz sağlam olduğu içinde ortak kararlar verip, çok iyi tercihler yapıyoruz. İyi bir planlama, başarıyı da beraberinde getiriyor’’ diye konuştu.