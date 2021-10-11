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Futbol turnuvasından elde edilecek gelir eğitime kullanılacak

Bursa’da düzenlenen halı saha turnuvasında gençler sporla tanışırken turnuvadan elde edilen gelir eğitim projelerinde kullanılacak.

Spor 11.10.2021, 10:25
Futbol turnuvasından elde edilecek gelir eğitime kullanılacak

Bursa’da düzenlenen halı saha turnuvasında gençler sporla tanışırken turnuvadan elde edilen gelir eğitim projelerinde kullanılacak.

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde spora olan ilginin artması, çevre ilçeler ve mahalleler arası dayanışma kültürünün yaygınlaşması amacıyla her yıl Büyükorhan Gençlik Derneği tarafından düzenlenen futbol turnuvasının ilk müsabakası oynandı. İlçenin yeni halı sahasında oynanan ilk maç öncesi Kaymakam Sezai Demirci, Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz ve Büyükorhan Gençlik Derneği Başkanı Emrah Seyrek oyunculara başarılar diledi.

İlçede gençleri sporla buluşturmak için farklı alanlarda sportif organizasyonlar düzenleyeceklerini aktaran Gençlik Derneği Başkanı Emrah Seyrek, sporla ilçeler ve mahalleler arasındaki dayanışmayı da arttırmaya çalıştıklarını söyledi. Seyrek, "Sportif faaliyetlerle ilçemizi canlandırırken aynı zamanda ilçeler ve mahallelerimiz arasında dayanışmayı arttırmayı çalışıyoruz. Turnuvadan elde edeceğimiz geliri ilçemizdeki eğitim projelerinde kullanacağız. Şimdiden turnuvaya katılan tüm takımları tebrik ediyor, emeği geçenlere teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

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