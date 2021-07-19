Futbol oyun kuralları değişiyor! Futbola 4 yeni kural geliyor!

İspanyol Mundo Deportivo’dan aktardığı habere göre; FIFA, futbolu tamamen değiştirecek bazı önerileri değerlendirme kararı aldı.

Hayata geçirilmek istenen yeni kurallar şöyle:

1 – Oyun süresini 30’ar dakikalık 2 devreye bölmek ve tıpkın basketbolda olduğu gibi her kesintide süreyi de durdurmak.

2 – Takımlara sınırsız değişiklik yapma imkanı tanımak.

3 – Taçları da korner gibi ayakla kullandırarak özellikle kaleye yakın bölgelerde daha çok gol pozisyonu üretilmek

4 – Sarı kart gören oyuncuyu, 5 dakika kenarda bekleterek takımlara kartlar konusunda daha caydırıcı bir yaptırım oluşturmak.

ALTYAPI TURNUVASINDA DENENECEK

FIFA'nın bu radikal değişiklikleri, PSV Eindhoven, AZ Alkmaar, RB Leipzig ve Club Brugge gibi kulüplerin katıldığı bir altyapı turnuvasında deneyeceği bildirildi. Dünya futbolunun patronu, bu değişikliklerin turnuva üzerindeki etkisini değerlendirecek ve daha sonra Uluslararası Kurul'a sunulup sunulmayacağını tartışacak.