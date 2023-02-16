Futbol kulüpleri Trabzon’da tek yürek oldu

UEFA Konferans Ligi’nde Trabzonspor ile Basel arasında oynanacak play-off karşılaşma öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Süper Lig kulüplerinin başkanları Trabzon’a gelerek birlik mesajı verdi.

Maçın oynanacağı Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu protokol tribünü önünde birlikte fotoğraf veren TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve kulüp başkanları basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Büyükekşi: "Dünyaya buradan mesaj vermek istiyoruz"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 6 Şubat’ta meydana gelen depremin kendilerini derinden etkilediğini belirterek, "Gerçekten yüreğimiz yanıyor. Özellikle Türkiye’mizin dün akşamki bağış kampanyası bir miktar yüreklere su serpti. Vatandaşlarımızın ne kadar duyarlı olduğunu meydana çıkardı. Biz de aynı duyarlılığı bu gece Trabzon’a gelerek, futbol ailesi olarak gösteriyoruz" dedi.

Trabzonspor’un bugün Basel ile yapacağı maçın son derece önemli olduğunu ifade eden Büyükekşi, "Çünkü tüm dünyaya buradan bir mesaj vermek istiyoruz. Türkiye’de olan deprem gerçekten dünyada sayılı depremlerden bir tanesi. Acımız çok büyük. Enkaz altında kalan vatandaşlara Allah’tan rahmet diliyorum, yaralı olan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum, geride kalan arkadaşlarına, dostlarına sabır-ı cemil diliyorum. Bugün inşallah yapacağımız maç tüm Türkiye’nin taraftarları, hiçbir takım gözetmeksizin, bütün renkler hepsi Trabzonspor atacak" diye konuştu.

Ali Koç: "Eşsiz bir dayanışma ruhu ülkemizde hakim"

Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise ilk günden beri yaralarını birlikte saracaklarını belirterek, "Eşsiz, takdire şayan bir dayanışma ruhu ülkemizde hakim. Bunun doğrultusunda da biz futbol ailesi olarak, birinci günden itibaren elimizden gelen her şeyi yaptık. Bugün de buraya Sayın Ahmet Ağaoğlu başkanın daveti üzerine bir ve bütün olarak gelebilen tüm kulüpler Trabzonspor’u desteklemeye geldik. Hayat bu şekilde ne yazık ki devam ediyor. Bu depremin ortaya çıkardığı bu dayanışma ruhunu inşallah futbolda biraz daha kalıcı olur. Birbirimizle yarışırken, kavga ederken, yeri geldiği zaman bel altı vururken görüyoruz ki çok daha önemli problemler var dünyada. Bizlere ders olsun, inşallah futboldaki bu dayanışma ruhu güçlenerek devam eder" ifadelerini kullandı.

Ahmet Ağaoğlu: "Bu maç benim için amacına ulaşmıştır"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise, "Öncelikle değerli federasyon başkanımıza, Süper Lig başkanlarımıza, yöneticilerine, 1. Lig Kulüpler Birliği ve Eyüpspor’un Başkanı Murat Özkaya, hepsine teşekkür ediyorum, şükranlarıma sunuyorum" diyerek, "Bugün burada verdiğimiz mesaj çok önemliydi, yaşadığımız felaket çok büyük. İnşallah, Allah bizi böyle bir felaketle sınamasın. Futbol ailesinin yöneticileri olarak bizim sorumluluğumuz çok büyük. 15 milyon insanı direkt olarak etkileyen felakette, ilk günden itibaren ortaya koymuş olduğumuz futbol kulüpleri olarak takdire şayan olarak bir duruş sergiledik" şeklinde konuştu.

Sorumluluğunun gereğini yerine getirmeye çalıştıklarını kaydeden Ağaoğlu, "Maçla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Aslında şu tabloyu gördükten sonra benim için bu maç amacına ulaşmıştır. Bu maçın geliri deprem bölgesine gidecek. Binlerce hatıra bilet alarak müsabaka gelirine katkıda bulunan değerli kulüplerimize, taraftarlarımıza, depremzedelerin acılarını azaltmak, birlik beraberlik mesajı için teşekkür ediyorum. Türk insanın futbolda görmek istediği tablo bu. Bunun için böyle bir derse ihtiyacımız yoktu. İnşallah, bundan sonra aynı şekilde devam ettirmeliyiz" dedi.

Dursun Özbek: "Bu resmi çok önemsiyoruz"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek da deprem felaketinde insanların mağdur olduğunu, hayatını kaybeden vatandaşların olduğunu belirterek, "Onlara buradan rahmet, yaralılara acil şifalar, ailelerine, sabır diliyorum. Futbol ailesi de böyle günde birlik, beraberliğini ifade etmek için liglere ara verilmişken bugün Trabzonspor’umuzu desteklemek ona güç vermek başarısına ortak olmak için buraya geldik. Futbol ailesi olarak bu güzel resmi çok önemsiyorum. Bu resim aynı zamanda Türk futbolundaki dostluğun, beraberliğin resmidir. Böyle bir acı günde Trabzonspor’un Türk insanına güzel bir gece yaşatmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ise Ahmet Ağaoğlu başkana davetinden dolayı teşekkür ederek, "Büyük bir acı yaşıyoruz. Adeta sözün bittiği, boğazın düğümlendiği bir gün. Trabzon’da milli maç edasında Trabzonspor için buradayız. Birlik, beraberlik içinde zor günlerde kenetlenmeyi biliriz. İnşallah iyi netice ile bir nebze dikkatleri başka yere dağıtırız, desteğe geldik" dedi.

İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu da memleketleri Trabzon’a geldiklerini ifade ederek, "Hepimiz Trabzonsporluyuz. Türk Milli Takımı’nın maçı varmış gibi buradayız, Trabzonspor’a başarılar diliyorum" diye konuştu.