Futbol hakemlerinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği’nin (TFFHGD) öncülüğünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle bir klip hazırlandı. Sosyal medyada paylaşılan ve yoğun ilgi gören klipte aralarında Denizli’nin de olduğu 19 şehirden Cumhuriyet Bayramı mesajı verildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Türkiye’nin 4 bir yanında kutlamalar sürüyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle hazırlanan ve sosyal medyada paylaşılan klip yoğun ilgi gördü. Süper Lig hakemlerinden, bölgesel hakemlere, il hakem kurulu başkanlarından, dernek başkanlarına kadar her kategoriden hakem ve gözlemcinin yer aldığı video, sosyal medyada ilgiyle izlendi. Merkez Hakem Kurulu Üyesi ve TFFHGD yönetim kurulu üyesi Sebahattin Şahin ile Süper Lig hakemleri Mete Kalkavan ve Ümit Öztürk gibi isimlerin de olduğu Türkiye’nin 19 şehrinden Cumhuriyet Bayramı mesajı verildi. Videodaki isimler, İstanbul’dan Ankara’ya, Çanakkale’den Van’a, Kahramanmaraş’tan Denizli’ye, kendi illerinin tarihi ve kültürel anlamda simgesel olan yerlerinde kamera karşısına geçerek Cumhuriyet’in önemini anlatan mesajlarını dile getirdi.