Futbol efsaneleri Antalya’da bir araya geldi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Almanya Büyükelçiliği Ankara işbirliğiyle ‘Efsaneler Kupası’ futbol turnuvasının yedincisi Antalya’nın Serik ilçesinde düzenlendi.

Belek turizm merkezinde bir otelde düzenlenen ‘Efsaneler Kupası’nda Türk ve Alman futbolunun efsane isimleri yeşil sahada buluştu. Turnuvaya Antalyaspor, Galatasaray, Beşiktaş, Hannover 96, FC Nürnberg, FC Adler, ATFF ve Acun Medya veteran takımları katılıyor. Turnuvada yapılacak çekilişlerde elde edilecek gelirler ise Lösemili çocuklara bağışlanacak. Yapılan organizasyon ile eski futbol yıldızları bir araya gelirken bugün oynanacak olan süper ligde oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş maçı da en çok konuşulan konu oldu.

Galatasaray’ın eski başkanı Alp Yalman, "Veteran maçlarının eskiden beraber oynamış insanları bir araya getiriyor. Arkadaşlarını görüyor. Sportif hayattan kopmamış olduklarını gösteriyor. Bugünkü maçta da Galatasaray’ın kazanmasını isterim. İnşallah da kazanırız" dedi.

Galatasaray’ın tekrara eski başarılarına ulaşması için bir neden olmadığını anlatan Yalman, "Bunun için evvela ligde şampiyon olması lazım. İnşallah onu da yaparız. Ben Galatasaray’ la ilgili hiç ümitsiz ve karamsar bir şey ifade de bulunmak istemem, yapmam da. Galatasaray’ın genlerinde var başa oynamak. Onun için aksini düşünmüyorum" diye konuştu.

Türk takımlarının Avrupa’da başarılı olması hakkında da konuşan eki başkan Yalman, "Ülke puanımız aşağıya vurmuştu. İnşallah takımlarımızın hepsi final oynar. Hepsi de 1. ve 2. olarak tamamlar. Yalman son olarak Galatasaray’ın mevcut başkanı Dursun Özbek hakkında sorulan soruya, "çok iyi, başarılı" dedi.

Bugün oynanacak olan derbi maçı için konuşan eski Beşiktaş kalecisi Fevzi Ceylan ise görlünün Beşiktaş’tan yana olduğunu belirterek " Şenol Güneş hocanın gelmesiyle güzel bir hava yakalandığını düşünüyorum. Yeniden bu şampiyonluk hedefi ortaya çıktı. Bu hedef doğrultusunda Beşiktaş’ın puan ya da puanlar alacağını düşünüyorum. Bizim zamanımızda futbol biraz daha farklıydı. Şimdi biraz daha değişkenlik gösteriyor. Yeni nesil kalecilerimiz iyi kaleciler. Beşiktaş da da Ersin, Mert ve şimdi de Emre Bilgin var. Hepsinin de başarılı olacağını düşünüyorum. Diğer derbilerde de olduğu gibi bu derbide de kaleciler belirleyici olacaktır" diye konuştu.

Eski futbolcu ve teknik adam Ziya Doğan ise, "Çok güzel bir organizasyon içindeyiz. Yani bunu düzenleyenlere çok teşekkür ederiz. Yıllardır görmediğimiz arkadaşları burada gerek rakip olsun gerek kendi takım arkadaşlarımızla bir araya geldik. Bu şenliğe biz de destek olduk. Şimdi eski gençliğim gözümün önüne geliyor ve duygusal bir ortam oluyor. Yıllardır mücadele ettiğimiz arkadaşlar. İçlerinde çok önemli arkadaşlıklarımız var. Futbol sonrasında da devam eden arkadaşlığımızı burada pekiştiriyoruz. Bu turnuvada kazananı önemli değil. Centilmence de geçiyor. Mutluyum böyle bir şenlikte bulunduğum için" dedi.