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Futbol Disiplin Kurulu'ndan ceza yağdı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) bugün yaptığı toplantı sonrası birçok kulübe ceza verdi.

Spor 11.03.2021, 19:01 12.03.2021, 15:45
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Futbol Disiplin Kurulu'ndan ceza yağdı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) bugün yaptığı toplantı sonrası birçok kulübe ceza verdi.

PFDK’nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı aldığı kararlar şöyle:

"1- DENİZLİSPOR Kulübü sporcusu SAKIB AYTAÇ’ın, 06.03.2021 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR-YENİ MALATYASPOR Süper Lig müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- HATAYSPOR Kulübü sporcusu YOUSSOUF KONE’nin, 07.03.2021 tarihinde oynanan HATAYSPOR-HES KABLO KAYSERİSPOR Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- KASIMPAŞA A.Ş.’nin, kulüp resmi internet sitesi ve sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT’nin 38/4. maddesi uyarınca 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

KASIMPAŞA A.Ş. başkanı TURGAY CİNER’in, kulüp resmi internet sitesinde ve kulüp resmi sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT’nin 38/3-b maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT’nin 38/4. maddesi uyarınca 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi SELAHATTİN BAKİ’nin, kulüp resmi internet sitesinde ve medyada sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT’nin 38/3-b maddesi uyarınca 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- BANDIRMASPOR Kulübünün, 06.03.2021 tarihinde oynanan BANDIRMASPOR-ALTINORDU TFF 1. Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT’nin 49/1. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 07.03.2021 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK -MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig müsabakasında, yöneticisinin 1. güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş haricinde röportaj verilmesinden dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 8/13. maddesi uyarınca 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- ANKARASPOR Kulübünün, 06.03.2021 tarihinde oynanan ANKARASPOR-MENEMENSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- BURSASPOR Kulübü sporcusu MEHMET ATABERK DADAKDENİZ’in, 07.03.2021 tarihinde oynanan BEYPİLİÇ BOLUSPOR-BURSASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- ALTAY Kulübünün, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ALTAY Kulübü antrenörü FATİH ÇARDAK’ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ALTAY Kulübü antrenörü FATİH ÇARDAK’ın, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- TUZLASPOR A.Ş.’nin, 07.03.2021 tarihinde oynanan ALTAY-TUZLASPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, devre arası dinlenme süresinin aşılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- 1877 ALEMDAĞSPOR Kulübü sporcusu ALPER ATAY’ın, 07.03.2021 tarihinde oynanan 1877 ALEMDAĞSPOR-BELEDİYE DERİNCESPOR Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada 1877 ALEMDAĞSPOR Kulübü sporcusu ALPER ATAY’ın, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi."

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