Furkan Korkmaz'dan 12 sayı

NBA'de Philadelphia 76ers, milli oyuncu Furkan Korkmaz’ın 12 sayı attığı maçta deplasmanda Golden State Warriors’ı 108-98 yendi.

NBA’e 6 maçla devam edildi. Chase Center’da Golden State Warriors’ı 10 sayı farkla geçen Philadelphia 76ers, galibiyet serisini 3 maça çıkararak Doğu Konferansı’nda liderliğini sürdürdü.

Sezonun 31. galibiyetini elde eden Sixers’ta Tobias Harris 25 sayı, 13 ribaunt ve 4 asist, Ben Simmons 22 sayı, 8 ribaunt ve 4 asist, Tony Bradley 8’de 8 isabetle 18 sayı ve 11 ribaunt, mücadeleye ilk 5’te başlayarak 26 dakika süren alan Furkan Korkmaz ise 12 sayı, birer ribaunt ve asistle oynadı.

Galibiyet ve mağlubiyet sayısı 22’de eşitlenen Warriors’ta Kelly Oubre 24 sayı ve 10 ribaunt, Jordan Poole 19 sayı ve 4 ribaunt, Damion Lee 16, Andrew Wiggins 14 sayıyla maçı tamamladı.

(Fanatik)