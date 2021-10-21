Furkan 22 sayı attı, 76ers sezona galibiyetle başladı

İSTANBUL (AA) - NBA'de yeni sezona 11 maçla devam edildi. 76ers'ın Pelicans' 20 sayı farkla yendiği mücadelede Furkan Korkmaz salonun en skorer oyuncularından biri oldu.

20 dakika süre alan milli basketbolcu, üç sayılık atışlarda 4'te 4 isabet sağlarken, karşılaşmayı 22 sayı, 5 asistle tamamladı.

Joel Embiid'in 22 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle oynadığı 76ers'ta, Tobias Harris 20 sayı, 12 ribaunt, 2 asist, Tyrese Maxey de 20 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistlik performans sergiledi.

Ev sahibi ekipte 25 sayı, 7 ribaunt, 6 asistle oynayan Brandon Ingram, maçın en skorer ismi oldu.

Cedi'nin 15 sayısı galibiyete yetmedi

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, deplasmanda Memphis Grizzlies'e 132-121 mağlup oldu.

Grizzlies'ta 37 sayı, 6 ribaunt, 6 asistle oynayan Ja Morant, galibiyete önemli katkı sağladı. Desmond Bane, 22 sayı, 3 ribaunt, 3 asist, De'Anthony Melton, 20 sayı, 4 ribaunt, 3 asistle salondan ayrıldı.

Karşılaşmada 17 dakika süre alan Cedi Osman'ın 15 sayı, 2 ribaunt, 1 asistlik performans sergilediği konuk ekipte, Jarrett Allen 25 sayı, 4 ribaunt, 1 asist, Evan Mobley ve Collin Sexton 17'şer sayı üretti.

Alperen ilk maçta göz doldurdu

Houston Rockets formasıyla NBA kariyerinin ilk resmi maçına çıkan Alperen Şengün, 124-106 kaybettikleri Minnesota Timberwolves mücadelesinde 19 dakika süre aldı.

Serbest atışlarda 5'te 5 isabet bulan Alperen, 11 sayı, 6 ribaunt, 2 asist ve 3 top çalma istatistikleriyle oynadı.

Rockets'ta Christian Wood 16 sayı, 9 ribaunt, 3 asist, Eric Gordon 15, Kevin Porter Jr. ve Daniel Thies 11'er sayıyla maçı tamamladı.

Sezona galibiyetle başlayan Timberwolves'ta ise Karl-Anthony Towns, 30 sayı, 10 ribaunt, Anthony Edwards 29 sayı, 6 ribauntla galibiyetin mimarı oldu.

Sonuçlar

Charlotte Hornets - Indiana Pacers: 123-122

Detroit Pistons - Chicago Bulls: 88-94

New York Knicks - Boston Celtics: 138-134

Toronto Raptors - Washington Wizards: 83-98

Minnesota Timberwolves - Houston Rockets: 124-106

Memphis Grizzlies - Cleveland Cavaliers: 132-121

New Orleans Pelicans - Philadelphia 76ers: 97-117

San Antonio Spurs - Orlando Magic: 123-97

Utah Jazz - Oklahoma City Thunder: 107-86

Portland Trail Blazers - Sacramento Kings: 121-124

Phoenix Suns - Denver Nuggets: 98-110



