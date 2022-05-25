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Fuat Çimen: “Ahmet Nur Çebi de bize oy verecektir”

Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Fuat Çimen, pazar günü yapılacak olan seçimli genel kurul öncesinde basın mensuplarıyla buluştu. Son dönemdeki yönetimleri ‘Matruşka yönetimler’ olarak niteleyen Çimen, “Bence 29 Mayıs’ta Ahmet Nur Çebi de bize oy verecektir” ifadelerini kullandı.

Spor 25.05.2022, 12:55
Fuat Çimen: “Ahmet Nur Çebi de bize oy verecektir”

Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Fuat Çimen, pazar günü yapılacak olan seçimli genel kurul öncesinde basın mensuplarıyla buluştu. Son dönemdeki yönetimleri ‘Matruşka yönetimler’ olarak niteleyen Çimen, “Bence 29 Mayıs’ta Ahmet Nur Çebi de bize oy verecektir” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ta 29 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan olağan seçimli genel kurulda, Ahmet Nur Çebi’yle yarışacak olan başkan adayı Fuat Çimen, basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu ve projelerini anlattı. “Tribündeki ilk günkü heyecanımla adaylık sürecini geçiriyorum” diyerek sözlerine başlayan Çimen, “Bizim yola çıkma sebebimiz, Beşiktaş yönetilemiyordu. Beşiktaş borç sarmalından nasıl kurtulur, gelirler nasıl artırılır diyerek dünyadaki örnekleri Beşiktaş’a örnekledik. Sadece futbol değil, bütün branşlarda inceleyerek hareket ettik. Beşiktaş’ın her unsurunu Beşiktaş’a katacak bir yönetim biçimini hedefliyoruz. Hesap soracağız diye gelen birbirinin devamı yönetimleri ‘Matruşka’ yönetimler olarak görüyorduk. 29 Mayıs’taki seçim de, ‘Matruşka’ yönetimlerin son bulacağı seçim olacak” ifadelerini kullandı.

“Ahmet Nur Çebi de bizi seçecektir”

29 Mayıs’ta yapılacak olan seçimi kazanacaklarına kuşkularının olmadığını söyleyen Fuat Çimen, “Bizim projelerimizi, yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın donanımı, bence Ahmet Nur Çebi de takip ediyor. Bence Ahmet bey, seçim gününde kabine girdiğinde bizi seçecektir. Kısa, orta ve uzun vadeli projelerimiz var. İlk yapacağımız iş, mazbatayı alıp girdikten sonra iç denetim yapmak. Giderleri azaltmamız lazım. Kasa kolaylığı yapmalıyız. Bugüne kadar kasa açılıp para savrulmuş. Bunları kapattıktan sonra kısa dönemli mali projelerimiz var. Dijital varlık, stat isim hakkı görüşmelerimiz var. 14 futbolcunun sözleşmesi bitti. Yeni yapılacak sözleşmelerde, kaynağından sporcu alıp, menajer bazlı değil, Beşiktaş’ın parasının savrulmaması için önlemlerimiz var. Mali disiplini sağlayıp, Beşiktaş’ın borçlanmaması, borcun azaltılması için çalışacağız. Bunu yaparken de yarışmacı bir takım ortaya çıkarmak istiyoruz. Enkaz devraldık diyerek mağdur edebiyatı yapmayacağız” diye konuştu.

“Oy vermeye gelmeyenlerin şikayet etme hakkı yok”

Seçimdeki katılım beklentisi üzerine de konuşan Fuat Çimen, “Beşiktaş’ta 2 adaylı seçimlerde ortalama 4-5 bin katılım oluyor. Anketler de yapıyoruz. Saha anketlerinde, genel kurulu üyeleri arasında yaptığımız anketlerde öndeyiz. Katılım yükseldikçe teveccüh bize doğru dönüyor. Beşiktaş Genel Kurul Üyeleri’nin 29 Mayıs’ta gelip, memnunlarsa Ahmet Bey’e, memnun değillerse bize oy vermeleri gerekiyor. Şikayet edip oy vermezseniz, şikayet etmeye hakkınız yok. Beşiktaş’ın 40 yıllık istatistiklerini darmaduman eden bu yönetimden memnunlarsa, kendilerine oy versinler, memnun değillerse bize oy versinler” dedi. ‘Zengin başkan’ algısı hakkında da konuşan Çimen, “6,5 milyon dolar borçla 2000 senesinde devredilen kulüp, paralı başkanlarla bu noktaya geldi. Paris Saint-Germain’in paralı başkanı var ama Şampiyonlar Ligi’nde ne başarısı var. Demek ki finans aklı olan başkan ve yönetim kurulu gerekiyor. Biz Beşiktaş’ın parasını, cebimizdeki para gibi görüyoruz ve temkinli şekilde harcayacağımızı da biliyoruz. Ahmet Bey, Abdullah Avcı’yı gönderdik, Sergen Yalçın’ı gönderdik diyor, savrulan Beşiktaş’ın parası. Beşiktaş’a küskün ve küstürülmüş herkesle barışacağız. Beşiktaş’a aklıyla, fikriyle, parasıyla katkı sağlayacak herkesin ayağına giderim. Kulüpler Birliği’nde siz gidemediğiniz zaman temsilinizi yapan kulüp, Trabzonspor. Neden? Bu kadar mı eksiğiz biz? Beşiktaş’ta resmi olarak bir başkan var ama resmi olarak bir yönetim kurulu ne kadar var, orası tartışılır” diyerek sözlerini sürdürdü. Çimen son olarak 28 Mayıs’ta yapılacak olan mali genel kurulda, mevcut yönetimi ibra etmeyeceklerini ifade ederek “Mevcut yönetim, bahsettiğimiz gibi 22 yıldır Beşiktaş’ı yöneten zihniyetin son parçası. İdari ve mali anlamda birçok yönetememe başarısızlığından dolayı ibra etmeyi düşünmüyoruz. Eleştirilerimiz saklı kalmak kaydıyla, önümüzdeki sezonun bütçesini onaylayacağız. Çünkü bütçeyi onaylamamak, Beşiktaş’ı kaosa atmaktır” açıklamasını yaptı. Çimen sözlerini “Biz Beşiktaş için köprüden önceki son çıkışız” ifadeleriyle sonlandırdı.

Öztürk: “Talisca, Aboubakar, Sörloth’u transfer etmek için, sportif direktöre ihtiyaç yok”

Futbol konusundaki planlar hakkındaki soruda sözü yönetim kurulu listesindeki Ercüment Meriç Öztürk’e devreden Fuat Çimen, yola profesyonellerle devam edeceklerini ifade etti. Sportif direktörlüğün havada kalan bir kavram olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Öztürk, “Pozisyona göre kişi değil, kişiye göre pozisyon oluşturulan bir mevki. İspanya, Almanya, İngiltere, Portekiz’de futbol akıllarıyla son 1 senedir fikir alışverişinde bulunduk. En mükemmel sistem bile Türkiye’de tam olarak çalışmaz. Her sistemin içinden alabileceğimiz yanları birleştirerek futbol aklıyla ilgili bir karara vardık. 2 gün önce de Avrupa’dan bir futbol aklıyla prensip anlaşmasına vardık. Kendisi aktif olarak görev yapıyor ve hatta Türkiye’ye gelmesine inanmasının zor olduğu bir isim. Talisca, Aboubakar ve Sörloth’u transfer etmek için sportif direktöre ihtiyaç yok. Bonservisine 8-10 milyon Euro verilen isimler olmayacak. Kulübün ekonomik durumunun iyi olmadığını görüştüğümüz isme de söyledik. Haziran’ın ilk haftasında teknik ekibiyle birlikte göreve gelecekler. Hocamızla da konuşacaklar. Mutlaka hocamızın da aklında bazı isimler vardır. Alman ekolünden gelen bir akıl” ifadelerini kullandı.

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