Fuat Çapa: “Yönetim adaletli olmadığı sürece istediğinizi elde etme şansınız yok“

Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, alınan 2-1’lik İstanbulspor mağlubiyetiyle ilgili, “Oyunu istediğiniz kadar iyi oynayın, yönetim adaletli olmadığı sürece istediğinizi elde etme şansınız yok“ diye konuştu.

Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında Samsunspor deplasmanda İstanbulspor’a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, maça istedikleri gibi girmediklerini ifade ederek, “Değişik bir savunma kurgusuyla oynadık. Buna rağmen takımımızı tebrik etmek istiyorum. Vermiş olduğumuz görevleri en iyi şekilde yerine getirdiler. Pozisyon olarak net girmiş olduğumuz pozisyonlar var. Maalesef değerlendiremedik. 1-0’dan sonra 10 kişi kalmamız, takımımızın vermiş olduğu reaksiyon olumluydu. Daha sonra net pozisyonlar yakaladık ama son vuruşları iyi yapamadık. Son dakikada yemiş olduğumuz gol, verilen mücadelenin karşılığı değildi. Futbolda her zaman hak ettiğinizi alamıyorsunuz. Oyunu istediğimiz kadar iyi oynayın, yönetim adaletli olmadığı sürece istediğinizi elde etme şansınız yok. Geçen hafta verilen kartlar var. Bugün aynı şekilde verilen verilmeyen kartlar var. Söyleyebilecek bir şey bulamıyorum. Sorunca cevapta alamıyoruz. Hakeme soruyorsunuz bu neden oldu diye, hiçbir şekilde cevap vermiyor. Ona benzer 3-4 pozisyon oldu. Kartları neden verdiniz diye hakeme sorduğunuzda cevap alamıyorsunuz“ dedi.