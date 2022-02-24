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Fuat Çapa: "Ümraniyespor maçı ligin en önemli maçı olacak"

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, hafta sonu oynayacakları Ümraniyespor maçının ligin en önemli maçı olduğunu ve hedeflerini belirleyeceğini söyledi.

Spor 24.02.2022, 13:36
Fuat Çapa: "Ümraniyespor maçı ligin en önemli maçı olacak"

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, hafta sonu oynayacakları Ümraniyespor maçının ligin en önemli maçı olduğunu ve hedeflerini belirleyeceğini söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor pazar günü saat 13.30’da Samsunspor’u ağırlayacak. Samsunspor karşılaşmaya Teknik Direktör Fuat Çapa liderliğinde, Nuri Asan Tesisleri’nde yaptığı çalışmalar ile hazırlandı. Fuat Çapa, antrenman sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunarak, Ümraniyespor maçının önemine değindi.

“Galip gelirsek ilk 2 hesabı yapacak duruma geliriz”

Alınacak 3 puan ile hedeflerin bir anda değişebileceğine değinen Fuat Çapa, “Ligde her takımı yenebiliriz. Şu an bulunmuş olduğumuz konumda galip geldiğimiz takdirde ligde ilk 2 hesabı yapacak duruma geliriz. Hatta mağlup olmazsak bile hala o umudu taşırız ama galip geldiğiniz takdirde o yarışın içinde oluruz. Oyuncularıma da bunu ifade ettim. Bu maçın ne kadar önemli ve alınacak 3 puanın ne kadar değerli olduğunu anlattık. Bu alınacak 3 puan sadece 3 puan olarak görmemek lazım. Çünkü bizim üstümüzdeki takımlardan bir maç eksiğimiz var. Biz o eksik haftayı da kazasız ve belasız geçirdiğimiz zaman 6 puanlık bir farkı kapatmış olacağız. Rakibimiz sezon başından itibaren ilk 2’inin içinde olan bir ekip ve çok iyi oynayan bir takım. Kolektif olarak oyun oynuyorlar. Ümraniyespor’un analizini yaptık ve bunları oyuncularımıza ilettik. Bu taktik üzerine çalışmalarımıza başladık. Nasıl maçı kazanabiliriz bunun hesabını yapacağız ve ümit ediyorum güzel bir skorla Samsun’a döneriz” dedi.

“Ümraniyespor maçı ligin en önemli maçı olacak”

Ligin en önemli maçına çıkacaklarının altını çizen Fuat Çapa, “İç saha ve dış daha konusu sadece bize has bir durum değil. Bu ligde özellikle dış sahada puan almak kolay değil. Bu da her geçen hafta ligde daha iyi görünüyor. Süper Lig’de zaman zaman bu olmuyor ama Spor Toto 1. Lig’de bu çok net bir şekilde görünüyor. Bunun birkaç nedeni var. İç sahadaki takımların motivasyonu, taraftarının önünde olması, uzun yolculuklar, rakım farkı gibi bir sürü etken oluyor. Bunların hepsi etken ama hiçbir zaman galip gelmemek için mazeret değil. Her puanın önemli olduğunu bilerek oynamamız gerekiyor. Tabi ki galibiyet için oynayacağız ama her şeyden önce de mağlup olmadan dönmek istiyoruz. Galip gelirsek değişik hesaplar yapabiliriz. Mağlup olmadığımız zaman daha değişik hesaplar yapabiliriz. Belki ligin bugüne kadar oynayacağımız en önemli karşılaşma olacak ve bundan sonraki yol haritamızı bir şekilde belirlemiş olacak” diye konuştu.

Takımdaki eksiklerden de bahseden Çapa, şunları söyledi:

“Hafta sonu Vukan Savicevic büyük ihtimalle aramızda olmayacak. Gençlerbirliği karşılaşmasında aldığı darbeden dolayı kaburgasında ağrısı oluştu. Onun haricinde Cihan Kahraman sakatlıktan geri döndü. Birkaç tane oyuncumuzda soru işareti var. Cuma günü bu oyuncular daha çok netlik kazanacak. Bundan sonra maç kafilesinde kimlerin olup olmayacağını ve neden kadroda olmayacağı da sitemizden paylaşılacak.”

Öte yandan yapılan son antrenmana sakatlığı bulunan Vukan Savicevic ile Kovid-19’a yakalanan Ensar Arslan katılmadı.

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