Fuat Çapa: “Taraftarlarımızdan özür diliyoruz”

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, taraftardan özür dileyerek, beklentilere cevap vermediklerini söyledi.

Play-off mücadelesinde rakiplerinden Bandırmaspor’a sahasında 1-0 kaybeden Samsunspor’da teknik direktör Fuat Çapa, maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

“Taraftarlarımızdan özür diliyoruz”

Çok üzücü bir mağlubiyet aldıklarının altını çizen Fuat Çapa, “Böyle bir maçtan sonra analiz yapmak çok kolay değil. Hafta içi camia adına güzel şeyler gelişmişti. Taraftarımız bugün gerekeni yaptı. Onlardan özür diliyoruz. Beklentilere cevap veremedik. İlk devre kontrollü başladık ama maç daha sonra istediğimiz şekle döndü. Bazı pozisyonlara girdik ama değerlendiremedik. Rakip de ikinci yarıda girdiği 1 pozisyonda golü buldu. Yediğimiz golde faul vardı. Rakip Hüseyin’i bozdu. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Oyuncularımız iyi mücadele ettiler. Bu tür maçlarda 3 pozisyona girip atamıyorsanız yapacak bir şey yok. Önümüzde 8 maç var. Kalan maçlarda bu puan kaybını telafi etmeye çalışacağız” dedi.