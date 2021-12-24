banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Mame Thiam milli takım kadrosunda
Mame Thiam milli takım kadrosunda
Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomistlerle buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomistlerle buluştu
Hafta sonu hava nasıl olacak? Yılbaşında kar yağacak mı?
Hafta sonu hava nasıl olacak? Yılbaşında kar yağacak mı?

Fuat Çapa: “Şampiyonluk hayali olmayanlara enerji sarf etmek bir şey kazandırmaz”

Yollarına kendilerine faydalı olacak oyuncularla devam edeceklerini belirten Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, “Buranın bir hayali var. Bu hayali gerçekleştirecek olan insanlara zaman harcamamız gerekiyor. O hayalleri gerçekleştirmeyecek kişilere enerjinizi sarf etmeniz hiçbir şey kazandırmaz” dedi.

Spor 24.12.2021, 16:24
Fuat Çapa: “Şampiyonluk hayali olmayanlara enerji sarf etmek bir şey kazandırmaz”

Yollarına kendilerine faydalı olacak oyuncularla devam edeceklerini belirten Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, “Buranın bir hayali var. Bu hayali gerçekleştirecek olan insanlara zaman harcamamız gerekiyor. O hayalleri gerçekleştirmeyecek kişilere enerjinizi sarf etmeniz hiçbir şey kazandırmaz” dedi.

Samsunspor, Spor Toto 1. Lig’in 19. haftasında ağırlayacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri’nde, Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde sürdürdü. Fuat Çapa, antrenmanın ardından basın mensuplarına takımdan ayrılan ve ayrılması düşünülen isimler hakkında açıklamalarda bulundu.

“Tuzlaspor maçını yenersek, ilk devreyi hedeflediğimiz yerde bitireceğiz”

Göreve geldiklerinde ilk devreyi play-off potasında bitirmeyi hedeflediklerinin altını çizen Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, “Tuzlaspor maçı bizim için çok önemli. Galip geldiğimiz takdirde otomatik olarak ilk 6 içerisinde devreyi bitireceğiz. Bu da geldiğimizde hedeflediğimiz bir sıralama olacak. Son haftalarda oynadığımız oyunun üzerine koyup, iyi bir sonuçla ikinci devreye yeni umut ve hedeflerle girmiş olmayı hedefliyoruz. Tuzlaspor sezona iyi başladı. Son haftalarda inişli çıkışlı performansı var. Bizim ise son haftalarda bir çıkışımız var. İç saha maçında bu çıkışı sürdürmek istiyoruz. Taraftarımız yılın son mücadelesinde bizi yalnız bırakmayacaktır. Bir şeyleri gerçekleştirmek için birey olarak değil, beraber gerçekleştirmek daha kolaydır. Bu yükün altına herkes girerse işimiz daha kolay olur. Şehir olarak bu yükü kaldırmamız gerekiyor. Ankaragücü maçında taraftar sayısı rekorunu kırdık, Tuzlaspor maçından bu rekoru yenilemek için taraftarlarımızı stada bekliyoruz. İnşallah onlara güzel bir maç seyrettiririz. İlk devreyi bu şekilde galip kapatmak istiyoruz” diye konuştu.

“Hasan Kılıç, gitmek istediğini kendisi de ifade etti”

Camiada büyük bir gerginliğe neden olan Hasan Kılıç meselesine de değinen Fuat Çapa, “Hasan Kılıç ile ilgili durum yeni değil. Biz Hasan ile belirli bir şeyi yakaladığımızı düşünüyorduk. Onun burada tekrardan kazanmak için her türlü fedakarlık yapıldı. Biz teknik ekip olarak da yöneticiler olarak adım attık. Bazı şeyler koptuğu zaman demek ki sıkıntı oluyormuş. Hasan’ın gitmek istediğini kendisi de ifade etti. Bununla ilgili kararı verecek ben değilim, bu konu yönetimle Hasan arasında. Bu görüşmenin ardından bir karar alınacak. Bu karara da herkes uymak zorunda. Biz, olayın başlangıç kısmını tamamen kaçırdığımız için durumu tam olarak bilemeyeceğim. Yönetimimiz bu konuda bir açıklama yapacaktır” şeklinde konuştu.

“Şampiyonluk hayali olmayanlara enerji sarf etmek bir şey kazandırmaz”

Gökhan Karadeniz ve Mehmet Akyüz’ün ardından Barış Başdaş’ın da devre arasını beklemeden takımdan ayrılması hakkında Çapa, “Barış Başdaş’ın gidişi, tamamen performans ile ilgili. Sonuçta buranın bir hayali var. Bu hayali gerçekleştirecek olan insanlara zaman harcamamız gerekiyor. O hayalleri gerçekleştirmeyecek kişilere enerjinizi sarf etmeniz hiçbir şey kazandırmaz” ifadelerini kullandı.

Barış Başdaş’ın, ’Hakkımı 1 kişiye helal etmiyorum’ söylemine de cevap veren tecrübeli çalıştırıcı, şunları söyledi:

“Suçlu olan kişi suçu hep karşısında arar. Başkanımızla transfer görüşmesi yaptık. Transfer konusuyla alakalı 4-5 haftadır sürekli görüşüyoruz. Şu anda 1 karşılaşma daha oynayacağız. Karşılaşma öncesi bu tür açıklamaları doğru bulmuyorum. Böyle konularda öncelikle oyunculara tebliğ etmeniz gerekiyor ve o doğrultuda sizi bilgilendirmemiz gerekiyor. Bu sayıda oyuncu gidecek, bu sayıda oyuncu gelecek demek şu aşamada doğru değil. Bu şehrin bir hayali var. O hayalleri gerçekleştirmek için şampiyonluk karakterindeki oyunculara ihtiyacımız var. Karakter derken sadece kişi olarak karakter değil, sahadaki karakterden de bahsediyorum.”

Öte yandan sakatlığı bulunan Recep Burak Yılmaz, takımdan ayrı çalışırken, kulüple sorunları bulunan Hasan Kılıç ise antrenmanda yer almadı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 18 45
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 18 32
4. Fenerbahçe 18 29
5. Adana Demirspor 18 29
6. Hatayspor 18 29
7. Beşiktaş 18 28
8. Alanyaspor 18 27
9. Sivasspor 18 26
10. Karagümrük 18 26
11. Gaziantep FK 18 25
12. Galatasaray 18 24
13. Giresunspor 18 22
14. Antalyaspor 18 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 18 18
17. Rizespor 18 17
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 18 15
19. Göztepe 18 14
20. Kasımpaşa 18 12
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 17 33
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Gençlerbirliği 17 26
9. Kocaelispor 17 24
10. Tuzlaspor 17 23
11. Adanaspor 17 23
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8