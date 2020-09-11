Fuat Çapa: "Sadece bu sezonu değil gelecek sezonları kurtarma adına da yapılanmaya gidildi"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa, yeni transferlerin imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çapa, "Sadece bu sezonu değil gelecek sezonları kurtarma adına da yapılanmaya gidildi" dedi.

Yeni transferler için MKE Ankaragücü Beştepe Tesisleri’nde yapılan imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkent ekibinin teknik direktörü Fuat Çapa, yeni transferlerin antrenmanlardaki performansları sorulması üzerine, "Bunların hepsini ayaküstü söylemek kolay değil. Türkiye’de her transferin direkt oynayacağı beklentisi içerisine giriliyor. Bunun böyle olmadığını Avrupa’da çok net şekilde görüyorsunuz. 9 arkadaşımız bugün aramıza katıldı. 5-6 tanesi direkt oynayabilecek arkadaşlarımız. 3-4 tanesi ise gelecek adına sezon içerisinde göstereceği performansa göre beklenti içerisinde olduğumuz arkadaşlar. Hazırlık dönemi kısa sürdü. Ligler zaten temmuz sonunda bitti. Takımların hamle yapabilmesi için çok fazla zamanı yoktu. Kadro yapısı veya kurgusu olmayan takımlar için bu süreç çok zordu. Geçtiğimiz sezondan 8-9 tane futbolcu ile devam eden takımlar lige bir nebze de olsa daha avantajlı şekilde başlayacak" ifadelerini kullandı.

"Sadece bu sezonu değil gelecek sezonları kurtarma adına da yapılanmaya gidildi"

Eylül ayının kendileri için önemli olduğuna dikkat çeken Çapa, "Bu ayı ne kadar az hasarla geçirirsek, sonrasındaki aylarda sahada ne yaptığını bilen bir takım görüntüsü vereceğiz. Kampa ilk günlerden katılan arkadaşlarımız oldu. Kamp süresince ve Ankara’ya döndüğümüzde takıma katılanlar oldu. Ama tam olarak sahada oynayacak olan 13- 14 oyuncunun birlikte yapmış olduğu idman sayısına bakacak olursak; 5-6 idman var. O da çok yeterli değil. Fakat bunlar bahane değil. Pazar günü oynayacağımız bir karşılaşma var. O karşılaşmada da sahada en azından takım gibi duran bir takım ve neler yapmak istediğini gösteren bir takım olmaya çalışacağız. Belki istediğimiz gibi gitmeyebilir bu karşılaşmalar. Ama ilerleyen haftalarda neler yapabileceğimizi göstermek adına güzel bir karşılaşma olacak. Gelen arkadaşlarımızın yaş ortalaması gayet güzel. Başkanımızın da söylediği gibi sadece bu sezonu değil gelecek sezonları kurtarma adına da yapılanmaya gidildi. Hedefler çok güzel. Beklentiler daha güzel. Ama bunları gerçekleştirmek için de imkanlar gerekiyor. Günümüzde bu imkanların Türk futbolunda çok fazla olmadığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Onun için elimizdeki genç oyuncu grubunu sadece bu sezon değil gelecek sezon da Ankaragücü camiasını ve kamuoyunu ne kadar beklenti içerisine sokabileceğini 5-6 hafta sonra net bir şekilde görebileceğiz" diye konuştu.

"İlk haftalara bakarak ona göre beklentiler içerisine girmemek lazım"

Takım olmanın çok kolay bir süreç olmadığını dile getiren Çapa, "Biz biraz fazla duygusal ve duygularımız ile yaşadığımız için, bir karşılaşma olumlu geçtiği zaman tamamen farklı beklentiler içerisinde giriyoruz. Mağlup olduğunda ise tam tersine ’Buradan bir şey olunmaz’ düşüncesine geçiliyor. Bu çok doğru bir şey değil. Geçtiğimiz sezon Başakşehir’in sezona başlayış şeklini düşünecek olursak, sezon sonu şampiyon oldular. İlk haftalara bakarak ona göre beklentiler içerisine girmemek lazım. Sonuçta bu bir takım oyunu ve takım olmak da çok kolay bir süreç değil. İyi takım olursak, birlikteliği sağlarsak başarılı oluruz. Bugüne kadar çalıştırdığımız takımlarda bunu gayet iyi bir şekilde gerçekleştirdik ve başarılı olduk. İnşallah burada da gerçekleştiririz. Takım olursak sonuçlar kendiliğinden gelir" açıklamasında bulundu.

"Geçtiğimiz sezondan oynayan 3 veya 4 futbolcumuz var"

Takımdaki eksiklikleri bildiğinin altını çizen Fuat Çapa, "İlk geldiğimiz gün yönetimimizle paylaşmıştık. Belki de en büyük noktamız oydu. Bizim söylemiş olduğumuz eksikleri, Ankaragücü ile ilgili yapmış olduğumuz analizlerde yönetimimizin de aynı düşünceye sahip olması, bizim de onların da işini kolaylaştırdı. Sonuçta karar verme mekanizması yönetimimiz olduğu için o doğrultuda plan program yapıldı. Bundan dolayı doğru bir süreç yaşandı. Fakat eksiklerimiz yok mu? Mutlaka var. Unutmayalım ki geçtiğimiz sezon küme düşen bir takımdan bahsediyoruz. Bugün Hatayspor, Erzurumspor, Karagümrük nasılsa biz de o durumdayız. Belki onlar bizden 1 adım daha öndeler. Çünkü geçen sezondan 7-8 tane oyuncusu ile devam ediyorlar. Bizim ise geçtiğimiz sezondan oynayan 3 veya 4 futbolcumuz var. Bunu da göz ardı etmemek lazım" diyerek açıklamasını sonlandırdı.