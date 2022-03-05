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Fuat Çapa: "Panik yapmanın anlamı yok"

2 kaybeden Samsunspor’da Teknik Direktör Fuat Çapa, büyük camiaların kötü günlerde belli olduğunu ifade ederek, panik yapmanın anlamının olmadığını söyledi.

Spor 05.03.2022, 19:10
Fuat Çapa: "Panik yapmanın anlamı yok"

2 kaybeden Samsunspor’da Teknik Direktör Fuat Çapa, büyük camiaların kötü günlerde belli olduğunu ifade ederek, panik yapmanın anlamının olmadığını söyledi.

Samsunspor Spor Toto 1. Lig’de bu sezon kendi sahasındaki ilk mağlubiyeti Menemenspor karşısından 4-2’lik sonuçla aldı. Maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Fuat Çapa, çok üzücü bir mağlubiyet aldıklarını ifade etti.

Maç sonu basın toplantısında konuşan Fuat Çapa, "Bazı değişiklikler yapacağımızı söylemiştik. O şekilde maça başladık. 1. golden sonra beraberlik golünü yedik. Bireysel hatayla duran toptan gol yedik. 1-1’den sonra da iyi reaksiyon verdik ve 2-1’i yakaladık. Sonra da yediğimiz golle devreye 2-2 girdik. Rakibin penaltısından önce bize göre faul çalınması gereken pozisyonlar vardı. Bu ligi bilen oyuncu sayısının az olması bizim için sıkıntı. Bu ligde sadece topla değil sahada hakemle de oynamak gerekiyor. Oyuncularımızın bu ligi bilmemesi bizlere zaman zaman pahalıya mal oluyor. Söyleyecek çok bir şey yok. Oynanan oyun ve pozisyonlar beni mutlu ediyor ama kaçırdığımız pozisyonlar da beni üzüyor. Bu ligde hangi takım bizim kadar pozisyon kaçırıyor bilemiyorum. Rakip oyuncuların bizim oyuncuları gezerek geçmesi hoş değil. Geriye düşünce arkada açıklar verdik ve maç 4-2 oldu. Toparlanmaya çalışacağız. Savunmamızın kötü görünmesi sadece defans oyuncularından değil, takımın genel dizilişiyle alakalı bir durum. Tekrardan takım ruhunu oluşturmamamız gerekiyor. Sonuç olarak kötü bir maç oldu" dedi.

"Panik yapmanın anlamı yok"

Camianın paniğe kapılmaması gerektiğini de dile getiren Çapa, "Yanlış giden bir şey yok. Sezon içinde buna benzer süreçler yaşanıyor. Bu kötü gidişin nedenini bulmak lazım. O nedeni ben biliyorum. O sorunu da ben çözeceğim. Maçtan sonra sonuç odaklı yorum yapabilirsiniz. Hafta içerisinde Menemenspor’un bu tip maçlarda başarılı olduğunu ve güçlü takımlardan puan aldığını söylemiştik. Skoru ilk devre 2-3 farka getirsek başka bir şey konuşurduk. Bizdeki oyuncuların geçmişinde çok üst düzey maçlar oynamış oyuncular var ama bunu sahaya da yansıtmamız gerekiyor. Geçen haftaki mağlubiyet için hafifletici nedenler vardı ama bugünkü mağlubiyete hafifletici neden bulamayız. Galip gelsek ilk 6 içerisinde yer alabilirdik. Şu anda panik yapmanın anlamı yok. Büyük camialar böyle zamanlarda belli olur. Hedefimize ulaşmak için birbirimize sarılmamız ve destek olmamız lazım. Bugüne kadar 2 hafta üst üste hiç mağlup olmadık. Bu da bizi üzdü. Bir an önce tekrar 2. devrenin ilk 7-8 haftaki performansa gelmemiz lazım" diye konuştu.

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