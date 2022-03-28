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Fuat Çapa: “İlk 6 hedefi için, kalan 9 maç çok önemli”

off hattındaki 3 takımla oynayacakları maçların önemli olmadığını, kalan 9 maçın tamamının ilk 6 sıra içerisinde yer almak için önemli olduğunu söyledi.

Spor 28.03.2022, 13:15
Fuat Çapa: “İlk 6 hedefi için, kalan 9 maç çok önemli”

off hattındaki 3 takımla oynayacakları maçların önemli olmadığını, kalan 9 maçın tamamının ilk 6 sıra içerisinde yer almak için önemli olduğunu söyledi.

Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, Nuri Asan Tesisleri’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Birlik ve beraberlik buluşmasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan deneyimli teknik adam, kalan 9 maçta sadece play-off hattındaki rakipleri Bandırmaspor, Eyüpspor ve İstanbulspor maçlarının önemli olmadığını, ilk 6 için tüm maçların önemli olduğunun altını çizdi. Fuat Çapa ayrıca direkt rakipleri olan Bandırmaspor maçının kazanılması halinde de play-off’a kalmalarının garanti olmayacağını ifade etti.

“Sadece rakiplerimizle oynayacağımız değil, kalan 9 maç da önemli”

Play-off hattı için direkt rakipleri olan Bandırmaspor, Eyüpspor ve İstanbulspor maçlarına odaklanmanın yanlış olduğunu, kalan 9 maçtaki puanların tamamına talip olduklarını vurgulayan Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, “Ligde her maçın atmosferi ve hikayesi farklı oluyor. Bugünden itibaren hava şartları dolayısıyla sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum. İlk altı içerisinde olmak istiyorsak play-off yarışındaki rakiplerimizi yenmemiz gerekiyor ya da puanlar almamız gerekiyor. İlk 6’da ligi bitirmeniz için sadece Bandırmaspor, Eyüpspor ve İstanbulspor maçlarını yenmeniz yetmeyecek. Diğer kalan 6 karşılaşma da çok değerli. O yüzden kalan 9 maçta ne yapacağız ona bakmak lazım. Bandırmaspor’u yendiğimizde ilk 6’nın garantisi yok. Mağlup olduğumuzda play-off’a giremeyeceğiz bir durum da yok. Biz o play-off içerisinde nasip olursa olacağız” dedi.

“Bandırmaspor maçı play-off için çok önemli”

İlk 6 sıra içerisinde yer almak için rakipleri Bandırmaspor ile bu hafta sonu oynayacakları maçın en az B.B. Erzurumspor maçı kadar kritik olduğunu belirten Fuat Çapa, “Kalan karşılaşmalarda hepimizin isteği ve camianın tek isteği var. Ümit ediyorum ki bu hedefi gerçekleştirmek için sahada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bandırmaspor sezonu çok istikrarlı bir şekilde geçiriyor. Bazı takımlar iyi oynamadan maç kazanabiliyor ama Bandırmaspor’un belirli bir istikrarı ve oyun anlayışı var. Hocaları da yıllarca beraber çalıştığım Mustafa Gürsel. Mustafa Gürsel’in başarılı olmasını tabi ki gönülden istiyorum ama 2 Nisan Cumartesi günü hariç. Çünkü birbirimize rakip olacağız. Bizim için ilk 6 içerisinde yer almak adına çok önemli bir karşılaşma olacak. İçeride oynuyoruz. Bunu avantaja çevirmek istiyoruz” diye konuştu.

“Bugüne kadar iç sahada oynadığımızı sadece 1 maçta hissettim”

Camianın iç saha maçlarında takımı yeterince desteklemediğine de değinen Çapa, şunları söyledi:

“Taraftarımızın da bu yarışın içerisinde olması gerekiyor. Taraftar ve camia davamıza ne kadar inanırsa işimizi o kadar kolaylaştırmış oluruz. İç sahada maç oynamak bizim için daha avantajlı olması gerekiyordu. Bugüne kadar o avantajı doğru şekilde sağlayamadık. Zaman zaman oyuncuların bazen de camianın kazandırdığı maçlar olur. Biz bugüne kadar camianın kazandırdığı maçları çok fazla yaşayamadık, o birliktelik olmadığı için. Bugüne kadar o birliktelik ne takımla tribün arasında ne de tribün ile takım arasında vardı. B.B. Erzurumspor maçı öncesi bu birliktelik sağlandı. Bundan sonraki süreçte bu birliktelik sözde mi eylemde mi bunu Bandırmaspor maçında göreceğiz. Bizim gibi büyük camialar iç sahada oynadığı zaman maçlara 1-0 önde başlaması gerekirken biz bunu açıkçası bugüne kadar çok fazla hissetmedik. Bugüne kadar iç sahada oynadığımızı sadece 1 maçta bunu hissettim. O da Ankaragücü maçıydı. Onun haricindeki iç saha maçlarında ise bu havayı ne şehirde ne de statta gördük. Burada bizim de eksiğimiz var. Sadece tribünleri hedef göstermek doğru olmaz. Orkestrada 20 tane değişik enstrüman var. 20 kişi değişik enstrüman çalmasına rağmen tek ses çıkıyor. Biz, camia olarak o tek sesi bugüne kadar sağlayamadık. Önemli olan o tek sesi sağlayabilmek. Eğer bunu başarırsak rakip de Samsun’a geldiğinde hangi camiaya ve kime karşı oynadığını çok net hisseder.”

Samsunspor 2 Nisan Cumartesi günü saat 20.30’da lig 3.’sü Bandırmaspor’u 19 Mayıs Stadyumu’nda ağırlayacak. Bandırmaspor’un 28 maçta 49 puanı bulunurken, Samsunspor ise 27 maçta hanesine 42 puan yazdırdı.

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