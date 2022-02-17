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Fuat Çapa: "Hedefimizin 2 puan gerisindeyiz"

Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, ligin ikinci devresinde oynadıkları 5 maçtan 11 puan hedeflediklerini fakat bu maçlardan 9 puan aldıklarını belirterek, "Hedefimizin 2 puan gerisindeyiz" dedi.

Spor 17.02.2022, 13:09
Fuat Çapa: "Hedefimizin 2 puan gerisindeyiz"

Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, ligin ikinci devresinde oynadıkları 5 maçtan 11 puan hedeflediklerini fakat bu maçlardan 9 puan aldıklarını belirterek, "Hedefimizin 2 puan gerisindeyiz" dedi.

Spor Toto 1. Lig’in iddialı takımlarından Samsunspor, ligin 2. yarısında oynadığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet 3 beraberlik alarak 9 puan topladı. Pazar günü Denizlispor ile kendi sahasında karşılaşacak olan Samsunspor, karşılaşmanın hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Fuat Çapa, antrenman sonrası takımın son durumunu değerlendirdi.

"İlk 5 maçta hedeflediğimiz puanın 2 puan gerisindeyiz"

Devre sonrası ilk 5 maçta en az 11 puan hedeflediklerini dile getiren Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Bursaspor maçında oyun olarak sezonun en iyi maçını oynadık fakat skor iyi olmayınca bu pek bir anlam ifade etmiyor. Biz ilk 5 maçta 11 puan alırsak, istediğimiz yerde oluruz diye düşünüyorduk. Gönül 15 puan ister ama 11 puan realist bir hedefti. Maalesef Bursaspor ve Gençlerbirliği beraberliği, hedeflediğimiz puandan 2 puan geriye düşürdü. Şu anda 2 puan fazla alsak ilk 6’da yer alacaktık. Maçtan önce ve maç içerisinde yaşananlar çok kestirilemiyor. Sıralamaya bakıp, ’Bu maç rahat geçer’ deniliyor ama artık ligin 2. devresinde hiçbir karşılaşma oynanmadan, forma ıslatılmadan puan alınmıyor. Gençlerbirliği maçından da beklemediğimiz bir sonuçla ayrıldık. İki kere geri düşüp, puan almamız olumluydu. Oyun ve verdiğimiz pozisyon açısından ise hoş bir konu değil. İkinci devre 5 maç oynadık toplam 3 tane gol yedik. Sadece Gençlerbirliği ve Bursaspor maçlarında gol yedik. 5 maçta 3 gol yemek defansın çok kötü olduğu anlamına mı geliyor? Ayrıca defans sadece savunma oyuncularının yaptığı bir şey değildir. Biz her zaman takım savunmasının ön planda olacağını söylüyoruz. Takım savunması iyi olursa daha az pozisyon verirsiniz" diye konuştu.

"Denizlispor maçından güzel bir skorla ayrılacağız"

Denizlispor’u yenerek çift maç haftasını kapatmak istediklerini ifade eden Fuat Çapa, "Rakipler artık bize sezonun başında oynadığı gibi oynamıyor. Lig sıralamamız, aldığımız puanlar ve oynadığımız oyun bunu değiştirdi. Ligin ikinci yarsında hangi takım bize önde bastı veya oynamaya gelerek oynadı? Ne Kocaelispor, ne Balıkesirspor ne Bursaspor ne de Gençlerbirliği bunu yapmadı. Rakip sizi kendi sahasında karşılıyor. Pas hatasını ya da topu bekliyor. Kazandıkları toplarla da hızlı çıkıyorlar. Savunma oyuncusunun kaleden 30 metre uzakta oynaması ile 15 metre uzakta oynaması arasında büyük fark var. Savunma oyuncuları, hücumculara göre çok çabuk ve atletik değiller. Savunmacılar bazı atakları pozisyon bilgisiyle engellerler. Bu gözle de bakmak lazım. Pazar günü Denizlispor ile önemli bir maç oynayacağız. Rakibimizin de bizim kadar puana ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bizim de istediğimizi oyun ile birleştirmemiz gerekiyor. Pazar günü saha içi ve saha dışı birlikteliğini sağlarsak, maçtan güzel bir sonuçla ayrılırız diye düşünüyorum. Ondan sonra da zaten çift maç haftasından normal maç haftasına geçeceğiz. Bu da bizim açımızdan önemli" şeklinde konuştu.

"Soru işareti olan tek oyuncu Junior Tallo"

Takımdaki eksikler konusunda da bilgi veren Çapa, şunları söyledi:

"Şu anda tek soru işareti olan oyuncumuz Junior Tallo. Tallo, tekrar takım idmanlarına katıldı. Dün ve bugün antrenmanların tamamında yer aldı. 1-2 gün idman performansı ve tedaviye verdiği reaksiyonu görüp, pazar günü oynanacak Denizlispor maçı kadrosuna almak istiyoruz. Sizler onu çok fazla sahada oynarken görmeseniz de biz her gün antrenmanda kendisiyle beraberiz. Keçiörengücü maçında görev yaptığı 8 dakikada da Tomane’nin etrafında neler yapabileceğini çok net bir şekilde gösterdi. Ümit edelim sakatlığı bir an evvel geçsin ve biz de kendisinden katkı alalım"

Samsunspor ile Denizlispor, 20 Şubat Pazar günü saat 13.30’da 19 Mayıs Stadyumu’nda kozlarını paylaşacak.

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