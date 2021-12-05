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Fuat Çapa: “Galip geldiğimiz için mutluyuz”

Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, deplasmanda 2-0 kazandıkları Altınordu maçının ardından yaptığı açıklamada, galip geldikleri için mutlu olduklarını belirterek, “İlk devreyi ilk 6 içerisinde bitirirsek iyi bir devre geçirmiş oluruz” dedi.

Spor 05.12.2021, 18:50
Fuat Çapa: “Galip geldiğimiz için mutluyuz”

Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, deplasmanda 2-0 kazandıkları Altınordu maçının ardından yaptığı açıklamada, galip geldikleri için mutlu olduklarını belirterek, “İlk devreyi ilk 6 içerisinde bitirirsek iyi bir devre geçirmiş oluruz” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında Samsunspor, deplasmanda Altınordu’yu 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, mücadeleyi değerlendirdi.

Fuat Çapa, “İlk devrede gayet olumlu oynadık, girmiş olduğumuz pozisyonlar vardı. Yakaladığımız pozisyonları değerlendirseydik devreye 2-0 veya 3-0 öne girebilirdik. İkinci devrede rakibimizi karşılamayı planladık. Geçiş oyununu iyi oynamayı planladık. Gayet başarılı olduğumuzu düşünüyorum ama son vuruşlarda başarılı değildik. Fofana’yı oyuna soktuktan skorun 2-0’ın geleceğini biliyorduk. Galip geldiğimiz için mutluyuz. 4 maçımız kaldı, üçünü iç sahada oynayacağız. 12 puanı almak için elimizden geleni yapacağız. Önümüzdeki hafta Ankaragücü ve Boluspor maçlarında camiamızla kucaklaşmamız gerekiyor. Taraftarlarımızla beraber hedefe koşmamız gerekiyor. Ümit ediyorum ki taraftarlarımız bizi yalnız bırakmazlar. İlk devreyi ilk 6 içerisinde bitirirsek bizim adımıza iyi bir devre geçirmiş oluruz. Devre arası transfer dönemi içinde raporumuzu yönetimimize sunacağız, onlar da ellerinden geleni yapacaktır” dedi.

Fuat Çapa, Fofana’nın performansının ilk 11’de oynamayı hak ettiğini ancak midesindeki rahatsızlıktan dolayı 90 dakika oynayacak seviyede olmadığını sözlerine ekledi.

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