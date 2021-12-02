banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
"Cihan bebek öldü" iddialarına hastaneden açıklama geldi
PKK yöneticisi Duran Kalkan'ın koruması yakalandı
PKK yöneticisi Duran Kalkan'ın koruması yakalandı
Spor Toto Süper Lig’de 15. hafta heyecanı
Spor Toto Süper Lig’de 15. hafta heyecanı

Fuat Çapa: “Devreyi ilk 6 içinde bitirmek istiyoruz"

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, “İlk devre sonunda ilk 6 içerisinde olmak istiyoruz. Bunu gerçekleştirirsek başarılı bir ilk devre geçirdiğimizi söyleyebilirim” dedi.

Spor 02.12.2021, 14:17
Fuat Çapa: “Devreyi ilk 6 içinde bitirmek istiyoruz"

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, “İlk devre sonunda ilk 6 içerisinde olmak istiyoruz. Bunu gerçekleştirirsek başarılı bir ilk devre geçirdiğimizi söyleyebilirim” dedi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, hafta sonu oynayacağı Altınordu maçının hazırlıklarını Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde Nuri Asan Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Son 3 lig maçından 7 puan çıkardıklarını ve devreyi en iyi şekilde kapatmak istediklerinin altını çizen Çapa, antrenman sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.

“Devreye ilk 6’da girersek başarılı bir devre geçirdik diyebiliriz”

Hedeflerin ilk yarıyı play-off potasında bitirmek olduğunu ifade eden Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, “Devreye kadar 5 maç var. Bu maçlara maç maç bakmak lazım. 15 puanın hepsini almak istiyoruz ama rakiplerimiz de bu puanları almak istiyor. Bu gayet normal. Rakipler 5 maçın 3 tanesini alıp, 2 tanesini kaybetmek istemez. Herkes her maçta galip gelmek ister. Biz geriden geliyoruz. Bunu unutmamak lazım. Rakiplerden daha çok mücadele etmemiz ve istememiz gerekiyor. Bunun için çalışıyoruz. Önemli olan ilk devre sonunda ilk 6 içerisinde olmak. Bunu gerçekleştirirsek başarılı bir ilk devre geçirdiğimizi söyleyebilirim” diye konuştu.

“Fiziksel olarak olması gereken yerde değiliz”

Takımın fiziksel seviyesini yukarı çıkarmak için uğraş verdiklerine değinen Fuat Çapa, “Fiziksel olarak hala olması gereken seviyede değiliz. Bunun için de idmanları ona göre planlıyoruz. Çok fazla yükleme oyuncuların sakatlanmasına neden oluyor. Bu yüzden de bunu engellemeye çalışıyoruz. Hafta içi ve dışı maçlar oynadık. Önümüzdeki hafta da 8 günde 3 maç oynayacağız. Amacımız, mevcut olan kadroyu sakatsız bir şekilde o karşılaşmalara hazırlamak. Şu anda futbolcuların fiziksel olarak hazır olması da mümkün değil. Sezon başı hazırlık geçirmeyen oyuncular, sakatlıktan dönen oyuncular, tekrar sakatlanıp dönen oyuncu sayısı biraz fazla. Onları bahane göstermeye ya da odaklanmaya gerek yok. Mevcut olan şartlar içerisinde en iyisini nasıl yaparız ona odaklanıyoruz. Bundan sonraki süreçte de az sakat vererek, bu devreyi tamamlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Sahada oynamayan futbolcuya bile ‘değiştir’ diye bağırıyorlar”

Bazı taraftarların futbolculara aşırı tepki gösterdiğini, sahada olmayan oyuncuların bile oyundan çıkartılmasının söylendiğini belirten Çapa, “İyi sonuç alınca moraller düzeliyor. Özgüven açısından da olumlu yansıyor. Önce takım olmamız lazım ki iyi sonuçlar alalım. Antalya kampında ilk adımları attık. Ondan sonraki süreçte de her geçen gün adım atıyoruz. Hedeflere ulaşmak istiyorsanız bu hedefleri takım halinde yapmanız gerekiyor. Şehrin de bu hedeflere inanması gerekiyor. Eleştirmek ve mevcut oyuncuları hedef göstermek bize hiçbir şey kazandırmaz. Elimizde olan oyuncu grubumuz bu. Bu kadro ile en iyini yapmaya çalışacağız. Bu oyuncular bizim. Belki 1 maçta kötü oynayan oyuncu bir sonraki maçta daha iyi oynayacaktır. Verilen bazı ani tepkiler bu anlamda üzücü. Bunu düzeltirsek futbolcular da taraftarlar da daha mutlu olacaklardır. Dün sahada olmayan arkadaşlara bile değiştir diyerek ismini telaşa yapıyorlar. Bu kadar önyargılı olmamak gerekiyor. Bu oyuncular bizim ve bu oyuncularla başarıya gideceğiz” ifadelerini kullandı.

“Dışarıdan oyuncu almanın imkansız olduğu bir ortama doğru gidiyoruz”

Ekonomik şartlar dolayısıyla dış transferin imkansız hale gelebileceğine de vurgu yapan Fuat Çapa, şunları söyledi:

“Hedefler kalıcı olursa sonrası için çok güzel olur. Ekonomik şartların nerelerde olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Dışarıdan oyuncu almanın neredeyse imkansız olduğu bir ortama doğru gidiyoruz. Kendi kaynağımızda bir şeyler üretmemiz gerekiyor. Burada da bir önceki kupa maçında genç oyunculardan Berk Taşkın ve Yunus Emre Çift ön plana çıkmıştı. Yunus ve Berk ondan sonra A takımda oynamaya başladı. Uşak Spor maçında da birkaç genç futbolcumuz beklentimizin üzerinde performans ve gelişim gösterdi. Onlar da gelecek haftalarda A Takımda süre alacaklardır. Doğru zamanda gençlere şans vermek ve onları kalıcı kılmak bizim için en önemli şeydir. İlk itibar çok önemli. Oyunculara doğru zamanda şans verirsek oyuncular ve Samsunspor için daha iyi olacak.”

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 14 33
2. Man City 14 32
3. Liverpool 14 31
4. West Ham 14 24
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 14 21
7. Brighton 14 19
8. Leicester City 14 19
9. Tottenham 12 19
10. M. United 13 18
11. Brentford 13 16
12. Crystal Palace 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Everton 14 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 14 15
17. Watford 14 13
18. Burnley 13 10
19. Norwich City 14 10
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 36
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7