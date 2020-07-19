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Fuat Çapa: "Deplasmanda iki gol atıp bir puan almak çok üzücü"

KASIMPAŞA TEKNİK DİREKTÖRÜ FUAT ÇAPA, GAZİANTEP FK MÜCADELESİNDE ALDIKLARI MAĞLUBİYET NEDENİYLE ÇOK ÜZGÜN OLDUKLARINI SÖYLEYEREK, "DEPLASMANDA İKİ GOL ATIP BİR PUAN ALMAK ÇOK ÜZÜCÜ" DEDİ.

Spor 19.07.2020, 00:18 19.07.2020, 08:54
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Fuat Çapa: "Deplasmanda iki gol atıp bir puan almak çok üzücü"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, Gaziantep FK mücadelesinde aldıkları mağlubiyet nedeniyle çok üzgün olduklarını söyleyerek, "Deplasmanda iki gol atıp bir puan almak çok üzücü" dedi. Çapa, ligde hak ettiği değeri göremeyen hocalardan biri olduğunu da vurguladı.

Süper Lig’in 33. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK’ya 2-0’lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çapa, ligin ikinci yarısındaki çıkışlarını sürdürmek istediklerini ama bu maçta bunu başaramadıklarını vurgulayarak, "Bu tür karşılaşmalar öncesi değişik spekülasyonlar yapılabilir. Çünkü iki takımın hedefi yok. Bu maçlarda da genelde pek bir şey beklenmez ama oyunun öyle olmadığını gördük. Gaziantep ekibi alışık olmadığımız bir formatta oynuyor. Türkiye liglerinde genelde görülmeyen bir format. Ama bugün böyle bir rakibe karşı gayet olumlu bir maç geçirdiğimizi söyleyebilirim. Karşılaşmada çok erken 1-0 geriye düştük. Sonrasında takımızın vermiş tepki çok önemliydi ve 1-1’i de yakaladık. Eşitlik golünden sonra çok net yakalamış olduğumuz 2 pozisyon var ve değerlendiremedik. Sonrasında tekrar ikinci golü attık. Yani devreye 3-1 yada 4-1 önde girebilirdik. İkinci devrede de oyun olarak iyi başladığımızı söyleyebilirim. Çünkü sadece skor olarak değil oyun olarak da çok tatmin ediciydi bence. Yani baskılı oynayarak, oyuncularım saha içerisinde birbirlerini çok net bir şekilde bularak oynadı. Bu bizim adımıza çok güzel gelişmelerdi. Açıkçası maçın son kısımda beklemediğiniz bir anda gol yedik ve sahadan 2-2 eşitlikle ayrıldık. Maç kontrolümüzde iken yapmış olduğumuz bireysel bir hatayla ikinci golü yedik. Maçın sonunda skor anlamında üzgünüz. Çünkü deplasmanda 2 gol atıp bir puan almak çok üzücü oluyor" ifadelerini kullandı.

"Saha dışına değil saha içine çalışan bir hoca olduğum için değer görmüyorum"

Ligde hak ettiği değeri göremeyen hocalardan biri olduğunu da vurulayan Çapa, "Biz saha dışına değil saha içine çalışıyoruz. Sahada işini yapanlardanım. Futbolun emekçisiyim. Belki diğer tarafım eksik Türkiye için. Yani Türkiye’de galiba o yüzden pek değer göremiyoruz. Geçtiğimiz yıllarda çok zorlu takımlarda görev yaptım ama hepsinde ekip olarak başarılı olduk. Saha ile ilgili bir sıkıntım yok ama şahsi olarak saha dışında kendimi geliştirmem gerekiyor galiba" diye konuştu.

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