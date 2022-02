Fuat Çapa: “10 numara, sağ kanat ve sol kanat ihtiyacımız var”

Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, 10 numara, sağ kanat ve sol kanat mevkiinde oyuncu eksikleri olduğunu, 1-2 tane katkı sağlayacak oyuncu ile daha avantajlı bir takım durumuna gelebileceklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor hafta sonunda deplasmanda karşılaşacağı Ankara Keciörengücü maçının hazırlıklarını Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde Nuri Asan Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla devam ettirdi. Fuat Çapa, antrenman sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“10 numara, sağ kanat ve sol kanat ihtiyacımız var”

Transferde eksik kalan mevkilere değinen Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, “Şu anda savunma ve orta sahadaki alternatifimiz yeterince var. Takım içerisinde rekabeti oluşturacak duruma da sahibiz. Maalesef 10 numara ve sağ-sol kenar mevkiinde oynayacak oyuncu eksikliğimiz var. Alternatifsiziz özellikle. Oraya 1-2 tane bize katkı sağlayacak oyuncu gelmiş olsaydı daha avantajlı, seçenekli, rekabetli bir ortama girecektik. Gelmese de sorun değil. O kadar da büyütmeye gerek yok. Adam almak için de oyuncu almanın bir anlamı yok. Başkanımızın ne kadar emek verdiğini biliyorum. Dün 2 saatlik bir toplantı yaptık. İlk devre, devre arası ve sonrası için konuştuk. Devre arası işleri çok kolay olmuyor. Elimizde olanlara hep beraber inanalım, destekleyelim. Bu hafta deplasmanda oynayacağız. Sonrasında da evimizde oynayacağız. Eğer hepimiz bir şeyler istiyorsak, şehir de evimizde oynadığımız maçlara gelerek ne istediğini göstersin” dedi.

“Yabancı kuralından dolayı Türk futbolcu bulmak çok kolay değil”

Transferde yerli oyuncu havuzunun oldukça dar olduğuna değinen Fuat Çapa, “Takviye her zaman istenir. Sonuçta her zaman mükemmelini istersiniz. Bunu herkes ister. Ama burada devre arası ile sezon başı yapılan hamleler eş değerde değil. Bunu göz ardı etmemek lazım. Yönetim gereken arzuyu veya gayreti göstermemiş olsa o zaman belki biraz hayal kırıklığı olurdu ama tam tersine bizden daha fazla istiyorlar. Bir an önce transfer çalışmalarını bitirmek istiyorlar. Alen Melunovic’in sorunu yeni çözüldü. Yabancı oyuncu almak istiyorsanız elinizdeki yabancılardan göndermeniz gerekiyor. Elimizde çok yerli oyuncu havuzu da yok. Herkes yerli oyuncu transfer etmek istiyor. Hatta bazı takımlar yabancı kuralını göz önünde bulundurarak genç yerli oyunculara da yöneliyorlar. Artık Türk futbolcusuna daha fazla değer verilmeye başlandı. Bundan dolayı da Türk oyuncu bulmak çok kolay değil. 8 Şubat’a kadar süremiz var. Mutlaka alternatifler oluşacaktır. Yönetimimizde uygun olanı aramıza katmaya çalışacaktır. Elimizdeki oyunculara odaklanmak istiyorum. Hedefimiz ilk 6’ysa hangi mevki ve oyuncuların gerektiği ya da ilk 2’yse hangi mevki ve oyunculara ihtiyacımız olduğunu bilerek yönetimimiz çalışmalarını devam ettiriyor. Gelen oyunculara ve elimdeki oyunculara bakarım. Benim için en değerli oyuncular onlardır” diye konuştu.

“Üst sıralardaki takımlarla puan farkını en aza indirmek istiyoruz”

Üst sıralardaki takımlarla aralarında puan farkını kapatmak istediklerini dile getiren Çapa, şunları söyledi: “Bizim adımıza ikinci devreye moralli başlamak önemliydi. Özellikle 2 karşılaşmadan galip gelmek önemliydi. Her ne kadar belki Balıkesir karşılaşması rakip olarak küçük gözükse de alınan 3 puan bence çok değerliydi. Çünkü bir önceki hafta yanlış hatırlamıyorsam; Eyüpspor Balıkesir ile berabere kaldı. Bu ligde oynadığınız her rakibi ciddiye almak zorundasınız. İçeride oynamış olduğumuz Kocaeli karşılaşması için maçtan sonra da söylemiştim; takımın oynadığı oyun, sahadaki pozisyon alışımız, skordan sonra özellikle son 20 dakikada oynanan oyun memnun ediciydi. Ben son 20 dakikaya da çok fazla müdahale etmedim. Sadece takımımızın o tür skorları aldığında saha içerisinde yan taraftan çok fazla müdahale edilmeden neler yapabileceğini görme adına müdahil olmadım. Kimlerin sorumluluk alıp almayacağıyla ilgili benim adıma güzel bir görüntü oldu. Saha içerisinde belki taraftarlar sadece skora odaklı bir şeylere baktı. Tabi skor bizi de mutlu eti ve önceliğimizdi ama ikinci etapta da bu tür olayları; saha içerisinde lider oyuncu, saha içerisinde sorumluluk alan oyuncuları görmek bizim için önemliydi. Çünkü bundan sonraki süreçte bu tür oyunculara mutlaka ihtiyacımız olacak. Keçiörengücü karşılaşması önemli bir karşılaşma, onlar da son haftalarda çıkış yapan bir takım. İkinci devre her karşılaşmanın ve alınan puanların değeri artıyor. Aynı ciddiyetle hatta biraz daha konsantre olaraktan bu karşılaşmaları oynayıp, mümkün olduğu kadar üstümüzdeki takımlarla puan farkını kapatıp daha yukarıda olanlarla da puan farkını en aza indirmek etmek istiyoruz” dedi.