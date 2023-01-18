FTA Antalyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

FTA Antalyaspor, Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda sahasında uzatmalarda Kayserispor’a 2-0 yenilerek kupaya veda eden FTA Antalyaspor’da gözler lige çevrildi. Son iki haftayı beraberlikle kapatan ve ligde 18 puanla 15. sıraya kadar gerileyen kırmızı-beyazlılar, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresindeki antrenmanda kupa müsabakasında oynayan futbolcular, yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma ve koşu çalışmasının ardından pas ağırlıklı maç yaptı.