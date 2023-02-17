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FTA Antalyaspor, Bertuğ Yıldırım’ı kiraladı
FTA Antalyaspor, Hatayspor’dan Bertuğ Yıldırım’ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
Spor 17.02.2023, 17:17
FTA Antalyaspor, Hatayspor’dan Bertuğ Yıldırım’ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
FTA Antalyaspor, deprem felaketi nedeniyle Süper Lig’den çekilen Hatayspor’da forma giyen 20 yaşındaki Bertuğ Yıldırım’ı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
Kulübün sosyal medyasından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz Hatayspor’un profesyonel futbolcusu Bertuğ Özgür Yıldırım ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalamıştır" denildi.
Bu sezon Hatayspor’da 17 karşılaşmaya çıkan Bertuğ Yıldırım, 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.