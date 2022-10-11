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FTA Antalyaspor, Alanyaspor maçının taktiğini çalıştı
Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak olan FTA Antalyaspor,bu maçın hazırlıklarına taktiksel çalışmayla devam etti.
Spor 11.10.2022, 22:03
Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak olan FTA Antalyaspor,bu maçın hazırlıklarına taktiksel çalışmayla devam etti.
Süper Lig’de son 5 haftada sadece 1 puan toplayan ve ligde 17. sıraya kadar gerileyen Antalyaspor, Alanyaspor karşılaşmasından üç puan alarak kötü gidişe son vermek istiyor.
Antalyaspor bir günlük iznin ardından Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti. Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde Nuri Şahin idaresindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar çift kale taktiksel çalışmayla antrenmanı tamamladı. Sakatlığı bulunan Ndao, antrenmana katılmazken, Güray Vural ve Ömer Toprak takımdan ayrı koşu yaptı.