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FT Antalyaspor’un kupadaki rakibi Amed Sportif oldu
Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu’nda FT Antalyaspor’un rakibi Amed Sportif Faaliyetler oldu.
Spor 02.11.2021, 15:52
Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu’nda FT Antalyaspor’un rakibi Amed Sportif Faaliyetler oldu.
Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor’un Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu’ndaki rakibi belirlendi. Kırmızı-beyazlıların rakibi 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler oldu. Amed Sportif, liginde topladığı 17 puanla ikinci sırada yer alıyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmanın 30 Kasım, 1-2 Aralık tarihleri arasında Antalya Stadyumu’nda oynanması bekleniyor.
Güney ekibi 3. Tur maçında Diyarbekirspor’u 5-0’lık skorla geçerek tur atlamıştı.