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FT Antalyaspor’dan altyapıdan yetişen 3 gence imza

Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor, altyapısından yetişen Mustafa Erdilman (17), Mevlüt Han Ekelik (17) ve Ege Bilsel (17) ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor 15.12.2021, 16:24
FT Antalyaspor’dan altyapıdan yetişen 3 gence imza

Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor, altyapısından yetişen Mustafa Erdilman (17), Mevlüt Han Ekelik (17) ve Ege Bilsel (17) ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Antalyaspor Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin, yönetim olarak futbolcular arasında elbette bir ayrım yapmadıklarını, ancak altyapıdan yetişen oyuncuların kulübe maddi olduğu kadar manevi olarak da katkı sağladığını belirtti.

Trabzonspor’u 2-1 mağlup ettikleri maçta altyapıdan yetişen 4 oyuncunun forma giydiğini hatırlatan Sezgin, "Bunlardan 3’ü altyapıdandı, diğeri de altyapıya yapılan transferdi. Bugün sözleşme uzatacağımız 3 arkadaşımız, hiçbir koşul öne sürmeden kulübün şartlarını kabul ettiler ve daha önemlisi aracısız olarak imzayı atıyorlar. Bu durum benim açımdan sevindirici. Birlikte bir kariyer planlaması yaptık. Antalyaspor’umuza uzun süre hizmet ettikten sonra yurt dışında takımımızı, şehrimizi ve ülkemizi temsil edeceklerdir. Camiamıza ve oyuncularımıza hayırlı olmasını dilerim” dedi.

"Birlikte Avrupa’ya"

Yönetim Kurulu Üyesi Ferit Sezer ise imza atan 3 oyuncuya kariyerlerinde başarılar dileyerek, “Biz yönetim olarak altyapıya çok değer veriyoruz. Futbolcu kardeşlerimizin bu imza aşamasına gelmesi bizler için de birer gurur kaynağı oluyor. Umarım Avrupa hedeflerinde başarılı olurlar ve güzel bir futbol yaşamları olur. Bu oyuncularımızın önce kulübümüzü Avrupa’ya taşıyacağına inanıyor, sonra da kendileri Avrupa’ya gideceklerdir diye umut ediyorum” diye konuştu.

"Çok mutluyum"

Kendilerini 5 yıl için Antalyaspor’a bağlayan imzayı atan futbolculardan Mustafa Erdilman, 11 yıldır Antalyaspor’da forma giydiğini hatırlatarak, “Yetiştiğim ve doğduğum kulüple sözleşme imzaladığım, profesyonel kariyerimin ilk adımlarını burada attığım için çok mutluyum. Başkanımıza, yöneticilerimize, bizleri bugünlere getiren hocalarıma çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Avrupa hayali"

Antalyaspor’da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Mevlüt Han Ekelik ise, "Beni destekleyen herkese teşekkürler. Bu kulüpte forma giymeye 14 yaşında başladım. Aynı heyecanım devam ediyor. Umarım Antalyaspor’da başarılı olup, hayalim olan Avrupa’ya giderim" dedi.

"Hayallerim büyük"

Heyecanın ilk günkü gibi devam ettiğini söyleyen Ege Bilsel de, "Bu kulüp için tüm mücadelemi vereceğim. Herkese çok teşekkür ederim. İnşallah herkes için hayırlı olur. Hayallerim çok büyük, yurt dışında oynamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

İmza töreninde genç futbolcular önce yöneticilerle, ardından da aileleriyle fotoğraf çektirdi.

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