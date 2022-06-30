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FT Antalyaspor’da Ömer Toprak ilk antrenmanına çıktı

Werder Bremen’den Süper Lig ekibi FT Antalyaspor’a transfer olan Ömer Toprak, yeni takımı ile ilk antrenmanına çıktı.

Spor 30.06.2022, 23:26
FT Antalyaspor’da Ömer Toprak ilk antrenmanına çıktı

Werder Bremen’den Süper Lig ekibi FT Antalyaspor’a transfer olan Ömer Toprak, yeni takımı ile ilk antrenmanına çıktı.

Süper Lig’in 2022-2023 sezonuna alt yapı oyuncularıyla başlayan FT Antalyaspor, hazırlıklarına devam etti. Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Kırımızı-beyazlı genç futbolcular daha sonra yarı sahada taktik ağırlıklı maç yaptı. Genç çalıştırıcı Nuri Şahin de taktik antrenmanda futbolcularına eşlik etti.

Öte yandan A Takım futbolcularından Ufuk Akyol, Bahadır Öztürk bireysel atletik antrenman yaptı. Yeni transferlerden Ömer Toprak da bireysel ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

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