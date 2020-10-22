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FT Antalyaspor’da kulübe hamlesi azaldı

KIRMIZI KART CEZALISI SİDNEY SAM(FOTOGRAFTA) MEDİPOL BAŞAKŞEHİR KARŞILAŞMASINDA FORMA GİYEMEYECEK.

Spor 22.10.2020, 10:07
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FT Antalyaspor’da kulübe hamlesi azaldı

FT Antalyaspor’da Teknik Direktör Tamer Tuna’nın, 4 futbolcunun sakat, 2 oyuncusunun da kırmızı kart cezalısı olması nedeniyle yedek kulübesindeki hamle şansı zayıfladı.

Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan FT Antalyaspor’da sakatlık ve kart cezası nedeniyle eksik sayısı 6’ya yükseldi. Gaziantep Futbol Kulübü ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Sidney Sam ve Ufuk Akyol zorlu deplasmanda forma giyemeyecek. Sakatlıkları devam eden ve ilk yarıyı kapatan Serdar Gürler ve Drole’nin yanına Fredy ile Hakan Özmert de eklendi. Adalelerinde ikinci derece yırtık olan Fredy ve kaptan Hakan Özmert’in 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Kırmızı-beyazlı ekipte Hakan Özmert ve Fredy sezona iyi bir başlangıç yapıp, ilk 11’in değişilmez oyuncuları olmuştu.

Sidney Sam, ise forma giydiği ilk maç Gaziantep Futbol Kulübü karşısında hem gol atıp, hem de direk kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı. Teknik direktör Tamer Tuna, sezonu kapatan iki oyuncusunun yanına, 4 futbolcu daha eklenince, özellikle orta sahaya yedek kulübesinden hamle yapma şansı azaldı.

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