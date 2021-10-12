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FT Antalyaspor salonda çalıştı

Süper Lig’in 9 haftasında deplasmanda DG Sivasspor ile karşılaşacak olan FT Antalyaspor, hazırlıklarını salonda sürdürdü.

Spor 12.10.2021, 13:32
FT Antalyaspor salonda çalıştı

Süper Lig’in 9 haftasında deplasmanda DG Sivasspor ile karşılaşacak olan FT Antalyaspor, hazırlıklarını salonda sürdürdü.

Süper Lig’in 9. haftasında 16 Ekim Cumartesi günü saat 16.00’da deplasmanda DG Sivasspor ile karşılaşacak olan FT Antalyaspor, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı. Ligde 8 puanla 14. sırada yer alan kırmızı-beyazlılarda hedef zorlu deplasmandan puan ya da puanlar almak. Bir günlük iznin ardından Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde topbaşı yapan güney ekibi, sabah antrenmanı salonda fitness çalışması ile tamamladı. Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, yönetimindeki çalışmalarda futbolcuların bir hayli neşeli olduğu görüldü. Antalyaspor, günün ikinci antrenmanını ise akşam saatlerinde yeşil sahada taktiksel çalışmayla sürdürecek.

Güney ekibinin çalışmalarına Rusya Milli Takımı’nda yer alan Kudriashov ve Ümit Milli Takım’da bulunan Bünyamin Balcı, Gökdeniz Bayrakdar ve Erkan Eyibil katılamayacak.

Öte yandan sakatlığı devam eden Poli’nin, İtalya’da tedavisinin devam ettiği ve DG Sivasspor maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

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