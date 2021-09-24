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FT Antalyaspor ile Yeni Malatyaspor 9. randevuda

Süper Lig’in 7. haftasında karşılaşacak olan FT Antalyaspor ile Yeni Malatyaspor, birbirlerine 9. kez rakip olacak.

Spor 24.09.2021, 17:07
FT Antalyaspor ile Yeni Malatyaspor 9. randevuda

Süper Lig’in 7. haftasında karşılaşacak olan FT Antalyaspor ile Yeni Malatyaspor, birbirlerine 9. kez rakip olacak.

Süper Lig’in 7. haftasında FT Antalyaspor, yarın Yeni Malatyaspor’u ağırlayacak. Müsabakada hakem Mert Güzenge düdük çalacak. Güzenge’nin yardımcılılarını Deniz Caner Özaral ve Mehmet Emin Tuğral yapacak.

Güney ekibi, Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı-beyazlılarda sakatlıkları süren Doğukan Sinik ve Harun Alpsoy idmanda katılmadı. Geride kalan 6 haftada topladığı 5 puanla 17. sırada bulunan Antalyaspor’da gözler Yeni Malatyaspor karşılaşmasına çevrildi. Kırmızı-beyazlı takım, Yeni Malatyaspor mücadelesini kazanarak galibiyet serisi başlatmak istiyor.

Öte yandan iki takım bugüne kadar 8 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 4’ünü Antalyaspor, 2’sini Yeni Malatyaspor kazanırken, 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Geçen sezonun ilk yarısındaki müsabakayı Yeni Malatyaspor 1-0 kazanırken, ikinci maç ise 1-1’lik eşitlikle sonuçlanmıştı.

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