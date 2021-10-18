banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
MHP'den bedelli askerlik talebi!
MHP'den bedelli askerlik talebi!
TFF’den hakem açıklaması
TFF’den hakem açıklaması
Selçuk Bayraktar: Akıncı'nın tasarımı babama ait
Selçuk Bayraktar: Akıncı'nın tasarımı babama ait
Lucy, Jüpiter'e Orhan Pamuk alıntısıyla gidiyor!
Lucy, Jüpiter'e Orhan Pamuk alıntısıyla gidiyor!

FT Antalyaspor, deplasmanda ilk gollerini DG Sivaspor’a attı

FT Antalyaspor, Süper Lig’de geride kalan 9 haftada deplasmanda ilk kez gol atma sevinci yaşadığı maçta DG Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı.

Spor 18.10.2021, 16:10
FT Antalyaspor, deplasmanda ilk gollerini DG Sivaspor’a attı

FT Antalyaspor, Süper Lig’de geride kalan 9 haftada deplasmanda ilk kez gol atma sevinci yaşadığı maçta DG Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig’in 9. haftasında FT Antalyaspor deplasmanda DG Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Puanını 9 yapan FT Antalyaspor, ligde averajla 9. sırada yer aldı. Güney ekibi oynadığı 4 deplasman maçında ilk kez gol atma başarısı gösterdi. Deplasmanda 2 gol birden atan kırmızı beyazlılar, Sivas deplasmanından 1 puan almayı başardı. Güney ekibinde uzun bir aradan sonra ilk 11’de sahaya çıkan genç futbolcu Doğukan Sinik’in 1 gol, 1 asistlik performansı beğeni topladı.

FT Antalyaspor, ayağının tozuyla kente gelir gelmez, pazar günü sahasında karşılaşacağı Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. DG Sivasspor maçında oynayan futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular sahada çalıştı. Bugünü izinli geçiren Antalyaspor, yarın hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Fenerbahçe 9 19
3. Beşiktaş 9 17
4. Karagümrük 9 17
5. Galatasaray 9 17
6. Hatayspor 8 16
7. Altay 9 15
8. Konyaspor 9 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 7 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. Denizlispor 9 10
12. Altınordu 9 10
13. Adanaspor 9 9
14. Manisa FK 9 9
15. Boluspor 8 8
16. Bursaspor 8 8
17. İstanbulspor 7 7
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Aston Villa 8 10
13. Arsenal 7 10
14. Crystal Palace 7 7
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Athletic Bilbao 8 13
9. Valencia 9 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 8 11
12. Mallorca 9 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 9 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 9 2