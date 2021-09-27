FT Antalyaspor, Adana Demirspor’a moralli hazırlanıyor

Süper Lig’de, 3 hafta sonra Yeni Malatyaspor galibiyetiyle moral bulan FT Antalyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı.

Süper Lig’de oynadığı 7 karşılaşmada, 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Antalyaspor, topladığı 8 puanla 13. sırada yer alıyor. Ligde 3 karşılaşma sonra 3 puanla tanışan kırmızı beyazlılar, iki galibiyetini de iç saha maçlarında aldı. Güney ekibi, ligin 3. haftasında Çaykur Rizespor’u 3-2, geçen hafta ise Yeni Malatyaspor’u son dakikalarda bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Kırmızı beyazlılar maç sonu 3 puanı, teknik ekip ve taraftarlarla kutladı. Ligde inişli çıkışlı bir grafik sergilemek istemeyen Antalyaspor, Adana Demirspor maçına büyük önem veriyor.

Kırmızı beyazlılar bu önemli maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ersun Yanal idaresindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman dar alanda oyun ve pas çalışmasıyla son erdi.

Antalyaspor, ligde 8. hafta açılış maçında 1 Ekim Cuma günü, Antalya Stadyumu’nda Adana Demirspor’u konuk edecek.