Frutti Extra Cup’ta Bursaspor ikinci kez şampiyon

Bu yıl ikincisi düzenlenen Frutti Extra Cup’ta, geçen yıl olduğu gibi bu yılda şampiyon Frutti Extra Bursaspor oldu.

Frutti Extra Bursasaspor tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Frutti Extra Cup’ta, finalde Galatasaray Nef’i 74-64 yenen Frutti Extra Bursaspor üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Maç sonu turnuvayı değerlendiren Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin, "Geçen yıl olduğu gibi bu yılda şampiyon olduk. Sezona kupa ile başlamak güzel bir duygu. Umarım geçen yıl olduğu gibi bu yılda başarımız devam eder. Hem Türkiye liginde hem de EuroCup’da da hak ettiğimiz güzel yerlere tekrar geliriz. Emeği geçenleri kutluyorum" dedi.

Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl da, güzel bir turnuvayı tamamladıklarını dile getirerek, "Geçen sezon dört takımla turnuvayı tamamlamıştık. Bu sene Türkiye’de mücadele eden 16 takımın 8 tanesi turnuvada yer aldı. Gördüğünüz gibi organizasyonumuz çok güzel geçti. Bütün basketbolcularımız ve seyircilerimiz bu turnuvadan keyif aldılar. Türkiye’de basketbola örnek olsun diye bu turnuvayı düzenliyoruz. Kendi kupamızı aldık, bundan sonra resmi kupalarımızı almayı Allah nasip etsin" diye konuştu.

Salon: Nilüfer Barış Spor Salonu

Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Murat Ciner xx, Mesut Öztürk xx

Frutti Extra Bursaspor: Tarık Sezgün x, Yiğitcan Saybir x 2, Derek Ryan Needham xxx 14, Enes Berkay Taşkıran x, Ömer Utku Al x 3, Onuralp Bitim xxxx 18, Zachary Elias Auguste xxxx 17, David John Dudzinski xxx 10, Ahmet Düverioğlu xx 6, Anthony Clemmons xx 4

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

Galatasaray Nef: Sinan Sağlam, Dee Bost x 2, Jeffrey Raymar Morgan xx 6, Sedat Ali Karagülle, Sadık Emir Kabaca x 1, Mahir Ağva x 4, Yunus Emre Sonsırma x 8, Brian Angola Rodas x 7, Angelo Dominik Caloıaro xxxx 20, Jehyve Jamal Floyd xx 4, Dylan Ennis Mcintyre xxx 12, Hüseyin Göksenin Köksal x

Başatrenör: Andreas Pistiolis

1. Periyot: 28 -16 (Frutti Extra Bursaspor lehine)

Devre: 47-35 (Frutti Extra Bursaspor lehine)

3. Periyot: 56 - 52 (Frutti Extra Bursaspor lehine)