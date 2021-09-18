Frutti Extra Cup üçüncüsü Aliağa Petkim oldu
Frutti Extra Cup’un üçüncülük maçı Aliağa Petkim Spor ile ALBA Berlin arasında oynandı. Almanya temsilcisi ALBA Berlin’i 90-89 skorla geçen Aliağa Petkim Spor turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.
Frutti Extra Cup’un üçüncülük maçı Aliağa Petkim Spor ile ALBA Berlin arasında oynandı. Almanya temsilcisi ALBA Berlin’i 90-89 skorla geçen Aliağa Petkim Spor turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.
Hakemler: Kerem Baki xx, Murat Ciner xx, Cemil Uygül xx
Aliağa Petkim Spor: Demtrius Gonger xxx 14, Justin Wright Foreman xxx 19, Ömer Yasin Küçük x 3, Darko Palninic xx 13, Metehan Akyel x 3, Gary Browne xx 9, Erol Can Çinko x 5, Nusret Yıldırım x 8, Peyton Aldridge xxx 16
Başatrenör: Can Sevim
ALBA Berlin: Maodo Lo xx 12, Jaleen Smith x 0, Malte Delow x 6, Marcus Per Eriksson xx 13, Jonas Mattisseck x 7, Tim Schneider xx 9, Louis Olinde xxx 16, Rikus Schulte x 4, Stefan Peno x 2, Tamr Blatt xxx 14, Yovel Zoosman x 6
Başatrenör: Israel Gonzalez
1. Periyot: 27-24 (ALBA Berlin lehine)
Devre: 50-47 (ALBA Berlin lehine)
3. Periyot: 71-67 (ALBA Berlin lehine)