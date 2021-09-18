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Frutti Extra Cup: Semt 77 Yalovaspor: 59 - Merkezefendi Belediyesi Basket: 56

Frutti Extra Cup’un son gününde 4’üncülük için Semt 77 Yalovaspor ile Merkezefendi Belediyesi Basket karşılaştı. Müsabaka 59-56 Semt 77 Yalovaspor lehine sonuçlandı.

Spor 18.09.2021, 16:51
Frutti Extra Cup: Semt 77 Yalovaspor: 59 - Merkezefendi Belediyesi Basket: 56

Frutti Extra Cup’un son gününde 4’üncülük için Semt 77 Yalovaspor ile Merkezefendi Belediyesi Basket karşılaştı. Müsabaka 59-56 Semt 77 Yalovaspor lehine sonuçlandı.

Salon: Nilüfer Barış

Hakemler: Mehmet Karabilecek xxx, Duhan Köyiçi xx, Candemir Tabak xx

Semt 77 Yalovaspor: Glenn Miller Cosey x 5, Lamont Da Sean Jones xxx 17, Oğulcan Baykan x, Kerem Gülmez x, Wendell Kerry Williams JR xxx 16, Can Altındağ xx 4, Tunahan Dikmen x 4, Alexandre Pierre Louis Chassang x 5, Marcus Andrew Lee x 4, Mert Celep x, Doğan Şenli x

Başatrenör: Halit Recep Hakan Yavuz

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Jeremy Mayhew Hollowel xx 10, Adam Terrell Smith xx 10, Zwecyl Davonte Upson x, Emircan Koşut x 1, Serkan Menteşe x, Altan Erol x 5, Yiğitcan Turna x, Ümit Sonkol x 4, Rihards Lomazs x 2, Hakan Yapar xx 14, Thomas Akyazılı x 6, Nathan Michael Sestina x 4

Başatrenör: İnanç Koç

1.Periyod: 20-9 (Semt 77 Yalovaspor lehine)

Devre: 28-26 (Semt 77 Yalovaspor lehine)

3.Periyod: 44-34 (Semt 77 Yalovaspor lehine)

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