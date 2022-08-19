Frutti Extra Bursasporlu oyuncu Yiğitcan Saybir sakatlandı

Frutti Extra Bursaspor’un başarılı oyuncusu Yiğitcan Saybir, A Milli Takımı’nın Yunanistan’la oynadığı maçta sakatlandı.

Frutti Extra Bursaspor’dan ‘Geçmiş olsun Yiğitcan Saybir’ başlıklı açıklama şu şekilde: “A Milli Takımımızın Yunanistan ile oynadığı maçta sakatlanan oyuncumuz Yiğitcan Saybir’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Oyuncumuzun sağlık durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.”