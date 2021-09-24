Frutti Extra Bursaspor’dan taraftarına maç öncesi bilgilendirme mesajı

ING Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftasında Semt 77 Yalovaspor’u konuk edecek olan Frutti Extra Bursaspor, taraftarlarına bilgilendirme mesajı yayımladı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, cumartesi günü saat 18.00’de Tofaş Spor Salonu’nda oynanacak olan Semt 77 Yalovaspor maçı ile ilgili taraftarına bilgilendirme mesajı yayımladı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

“Müsabakalara yüzde 50 kapasiteyle seyirci alınacak, misafir takımın seyircilerinin salona girişlerine izin verilmeyecektir. Maç günü Tofaş Spor Salonu’nda bulunan bilet gişesinden bilet satışı yapılacaktır. Aşı takvimini tamamlamış kişiler (çift aşı) son aşı tarihini takip eden 14. günden itibaren 180 gün süre ile seyirci olarak salona alınacaktır. Covid-19 geçirmiş ve izolasyon süreçlerini tamamlamış kişiler 180 gün süre ile seyirci olarak salona alınacaktır. 12 yaşını tamamlamış ve henüz Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği aşı yaş grubuna dâhil olmamış ya da isteğe bağlı olarak aşı olmamış kişiler, müsabakalardan en fazla 48 saat önce PCR testi yaptırması ve test sonucu negatif olması şartıyla salona alınacaktır. Salonda bulunan herkesin maç öncesi, sonrası ve süresince ağız ve burunlarını kapatacak şekilde maske takması zorunludur. Maskesi olmayan hiç kimse salona alınmayacaktır.”