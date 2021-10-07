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Frutti Extra Bursaspor-IcryPex Beşiktaş maçına taraftardan yoğun ilgi

ING Basketbol Süper Ligi’nde Cumartesi akşamı IcryPex Beşiktaş’ı konuk edecek Frutti Extra Bursaspor’dan biletlere yoğun ilginin olduğu ve 17 bloğun tamamının satıldığı açıklandı.

Spor 07.10.2021, 19:09
Frutti Extra Bursaspor-IcryPex Beşiktaş maçına taraftardan yoğun ilgi

ING Basketbol Süper Ligi’nde Cumartesi akşamı IcryPex Beşiktaş’ı konuk edecek Frutti Extra Bursaspor’dan biletlere yoğun ilginin olduğu ve 17 bloğun tamamının satıldığı açıklandı.

ING Basketbol Süper Ligi’nin 3. haftasında IcryPex Beşiktaş’ı konuk edecek Frutti Extra Bursaspor’dan biletlerle ilgili açıklama geldi. Dün satışa çıkan biletlere çok yoğun ilginin olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Biletlerimizin satışa çıktığı ilk 24 saat içerisinde 17 bloğun biletlerini tüketen taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Kalan sınırlı sayıda bilet için biletinialsitesini ziyaret edebilirsiniz.” Bilet fiyatları 20 ile 125 TL arasında değişiyor.

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