Frutti Extra Bursaspor, Euroleague’de

EuroCup’ta finale yükselen Frutti Extra Bursaspor, gelecek sezon Euroleague’de mücadele etme hakkı kazandı.

Frutti Extra Bursaspor tarih yazmaya devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım, EuroCup yarı finalinde Morabanc Andorra’yı 85-68 mağlup ederek finale yükselme başarısı gösterdi. Bu tarihi zafer Bursaspor’a Euroleague’in de kapılarını açtı. Yeşil-beyazlılar gelecek sezon Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko ile birlikte Euroleague’de mücadele edecek.