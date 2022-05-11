Frutti Extra Bursaspor, EuroCup ikincisi
DAYS EuroCup Finali’nde Frutti Extra Bursaspor, İtalya’da Virtus Bologna ile karşı karşıya geldi. Yeşil-beyazlılar, mücadeleden 80-67 mağlup ayrılarak ikinci oldu.
DAYS EuroCup Finali’nde Frutti Extra Bursaspor, İtalya’da Virtus Bologna ile karşı karşıya geldi. Yeşil-beyazlılar, mücadeleden 80-67 mağlup ayrılarak ikinci oldu.
Salon: Virtus Segafredo Arena
Hakemler: Pukl Sasa xx, Panther Anne xx, Perez Emilio xx
Virtus Bologna: Kyle Weems xx 13, Milos Teodosic xxx 21, Mam Jaiteh xx 13, Daniel Hackett x 1, Tornike Shengelia x 5, Alessandro Pajola x, Kevin Hervey x 4, Marco Belinelli xx 12, JaKarr Sampson xx 11, Isaia Cordinier x, Amedeo Tessitori x
Başantrenör: Sasa Djordjevic
Frutti Extra Bursaspor: Dave Dudzinski xx 14, Onuralp Bitim xx 12, Andrew Andrews x 6, Kevarrius Hayes xx 11, Derek Needham xx 11, John Holland xx 10, Metin Türen x, Ömer Utku Al x 3, Birkan Batuk x
Başantrenör: Dusan Alimpijevic
1. Periyot: 25-12 (Virtus Bologna lehine)
Devre: 41-31 (Virtus Bologna lehine)
3. Periyot: 62-53 (Virtus Bologna lehine)