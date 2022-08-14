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Frutti Ekstra Bursaspor, 7DAYS EuroCup’ta şampiyon adaylığında 3.sırada

7DAYS EuroCup organizasyonunda Türkiye’yi 2022-2023 sezonunda temsil edecek Frutti Extra Bursaspor, 20 takım içinde şampiyonluk adaylığında 3. sırada gösterildi.

Spor 14.08.2022, 04:41
Frutti Ekstra Bursaspor, 7DAYS EuroCup’ta şampiyon adaylığında 3.sırada

7DAYS EuroCup organizasyonunda Türkiye’yi 2022-2023 sezonunda temsil edecek Frutti Extra Bursaspor, 20 takım içinde şampiyonluk adaylığında 3. sırada gösterildi.

Ciddi bir çekişmeye sahne olması beklenen 7DAYS EuroCup için favorilerini belirleyen bahis siteleri, geçen sezon final oynama başarısı gösteren ve şampiyonluğu kıl payı kaçıran Frutti Extra Bursaspor’u, 2022-2023 sezonunun şampiyon adaylığında 3. sıraya koydular. Yeni sezona girerken gelen bu haber, Koç Alimpijevic’in öğrencileri için motivasyon kaynağı olurken, Frutti Extra Bursaspor taraftarlarında da heyecanı tetikledi.

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