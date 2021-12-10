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Frig Vadisi’nde spor turizmi atağı

Tarihi 3 bin yıl öncesine dayanan Frig Vadisi’nde hafta sonu gerçekleştirilecek Türkiye-Afyonkarahisar Ayazini Enduro ve ATV Şampiyonası, inanç, kültür ve tarih turizmi açısından bilinen bölgenin spor turizmi yönünden de isminin duyulmasına büyük katkı sağlayacak.

Spor 10.12.2021, 13:44
Frig Vadisi’nde spor turizmi atağı

Tarihi 3 bin yıl öncesine dayanan Frig Vadisi’nde hafta sonu gerçekleştirilecek Türkiye-Afyonkarahisar Ayazini Enduro ve ATV Şampiyonası, inanç, kültür ve tarih turizmi açısından bilinen bölgenin spor turizmi yönünden de isminin duyulmasına büyük katkı sağlayacak.

Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde Afyonkarahisar Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliği ile gerçekleştirilecek olan Türkiye Afyonkarahisar Ayazini Enduro ve ATV Şampiyonası’nın hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Şampiyona bu sene Afyonkarahisar ile birlikte Eskişehir ve Kütahya sınırları içinde yer alan ve tarihi yaklaşık 3 bin yıl öncesine dayanan tarihi Frig Vadisi’nde yapılacak. Vadinin kalbi olarak nitelendirilen İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünde yapılacak olan şampiyonaya yurt içinden yaklaşık 100 sporcunun katılması bekleniyor.

Şampiyonayla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, Ayazini bölgesinin isminin her açıdan duyulmasını istediklerini dile getirdi. Vali Çiçek, “Ayazini yıldızı yeni parlayan bir bölge. Özellikle inanç, kültür ve tarih turizmi açısından Ayazini bölgesi son zamanlarda adından sıkça söz ettiriyor. Özellikle hafta sonları kalabalığın çok olduğu bir bölge haline geldi. Özellikle Ayazini’nin isminin Türkiye genelinde bilinmesini istiyoruz. Bu yüzden Ayazini’nde sürekli organizasyonlar yapmak istiyoruz. O yüzden hafta sonu yapılacak organizasyonun isminin Ayazini olması tanıtım noktasında büyük bir fırsat” dedi.

“Spor turizmi ciddi bir ekonomiye dönüşmüş durumda”

Kentin spor noktasında hedeflediği yolda emin adımlarla ilerlediğini kaydeden Vali Çiçek, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Bu alanda da hem belediye hem de bizim yaptığımız projeler ile ciddi yol aldığımıza inanıyorum. Geçen sene özellikle otellerimizin ve kulüplerimizin, Süper Lig ve yurt dışından kulüplerin ilimize gelmesi için bir takım eksiklikler olduğunu söylemişti. O eksiklikleri de tamamladıktan sonra muazzam bir spor kompleksine sahibiz. Bununla ilgili Avrupa’dan bile sezon arası ve yaz kampları için inanılmaz bir talep var. Bakıldığından aslında spor turizmi ciddi bir ekonomiye dönüşmüş durumda.”

“Sporun tanıtımlara çok katkısının olduğunu gördük”

Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen motoskros şampiyonası ile kentte önemli bir tanıtım atağının yapıldığını ifade eden Vali Çiçek, “Bilindiği gibi motokros şampiyonası ile dünyanın bir noktasında çok sayıda sporcular bölgemize geldi ve etkinliğe binlerce insan katıldı. Yaklaşık 22 uluslararası televizyon kanalında yarışma canlı yayınlandı. Bir motokrostan sonra hemen otel doluluk oranlarına baktık ve olayı fark ettik. Otellere gelen misafirlere sorduğumuzda özellikle spor tanıtımlarının çok katkısının olduğunu ve otel genel müdürleri ile yaptığımız toplantılarda kendilerinden bizzat duyuyoruz” diye konuştu.

“Afyonkarahisar, Türkiye’nin en iyi kamp merkezlerine sahip”

Afyonkarahisar’ın Türkiye’de en iyi kamp merkezlerine sahip olduğunu sözlerine ekleyen Vali Çiçek, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Bunu iddiayla söylüyorum Afyonkarahisar, Türkiye’nin en iyi kamp merkezlerine sahip. 18 çim saha ve yüzme havuzuyla hepsi aynı alan içerisinde. Otellere yürüme mesafesinde dünyada başka bir yer yok. Bu sene Avrupa’dan da takımlar geliyor inşallah. Dün Ukrayna Büyükelçimiz vardı, Dinamo Kiev’in Afyonkarahisar’da kamp yapmak istediğini söyledi. Geçen sene Lübnan’dan takımlar geldi. Bu sene körfez ülkeleri ve Avrupa’dan takımlar gelecek. Bu yaz Afyonkarahisar spor turizminde de inanılmaz zirveleri görecek.”

“Yarışmaya 100 sporcu katılacak”

Türkiye Afyonkarahisar Ayazini Enduro ve ATV Şampiyonası’na yurt içinden 100’e yakın sporcunun katılacağını da dile getiren Vali Çiçek, “100 sporcumuzun geleceğinin teyidi federasyon tarafından yapıldı. ATV yarışlarında 30’a yakın sporcunun yarışacağını ve başvuruların devam ettiğini biliyoruz. Çok ciddi bir coşku yaşanacak, iyi bir yarışma olacak. İyi bir seyirci kitlesi ile bu bölgeye yarışma farklı bir coşku katacak” diye konuştu.

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