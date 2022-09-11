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Fredrik Ulvestad ligdeki ilk golünü attı
DG Sivasspor’un oyuncusu Fredrik Ulvestad, İstanbulspor maçında attığı golle bu sezonun ilk kez rakip fileleri havalandırdı.
Spor 11.09.2022, 19:20
DG Sivasspor’un oyuncusu Fredrik Ulvestad, İstanbulspor maçında attığı golle bu sezonun ilk kez rakip fileleri havalandırdı.
Süper Lig’de İstanbulspor ile karşılaşan Sivasspor’da Fredrik Ulvestad rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 80. dakikasında deneyimli oyuncu Ulvestad, topu ağlarla buluşturdu. Norveçli oyuncu böylece bu sezonki ilk golünü kaydetti. Mücadeleye 11’de başlayan Ulvestad, golden sonra arkadaşlarıyla sevinç yaşadı. 30 yaşındaki oyuncu, bu sezon 6 lig maçında maçta görev aldı. 1 kez sarı kart gören Ulvestad, 4 kez de ilk 11’de görev aldı.
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|5
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|5
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|4
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|P
|1. Arsenal
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|2. M.City
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|6
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|20. Leicester City
|6
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|5
|13
|2. Real Madrid
|5
|13
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Atletico Madrid
|5
|10
|5. Real Betis
|4
|9
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|9
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|5
|4
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|1
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