Başakşehir maçında sakatlanan Sivassporlu futbolcu Fredrik Ulvestad, ameliyat oldu.

Sivasspor’da futbolcu Fredrik Ulvestad, dün Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile oynadıkları maçın 78. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde ameliyat edildi.

Acıbadem Altunizade Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Serdar Baylançiçek tarafından nazal fraktür ameliyatı yapılan sporcunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.