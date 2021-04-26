Fransız spikerin Burak'ın golüne tepkisi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin 34. haftasında Lille, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın kaydettiği gollerle Olympique Lyon'u deplasmanda 3-2'lik skorla yendi.

Lille, bu skorla Lig 1'de liderliğe yükselirken, Fransız basını da Burak Yılmaz'a övgüler yağdırdı.

Geceye damgasını vuran Burak, Fransa'da en çok konuşulan futbolcu oldu.

BURAK'IN GOLÜNDE SPİKERİN SEVİNCİ

Gece maçı anlatan spiker de Burak'ın golünde kendinden geçti. Lille'in spikeri, Burak'ın golünde sevinçten bağırırken, o anları kendisini çeken bir kamera kaydetti.(Video:kralspor)