Fransız futbolcu Antoine Griezmann, Huawei ile olan tüm anlaşmalarını iptal etti

ABD'nin uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle ABD'li şirketlerle ve ortaklarıyla iş yapamaz hale gelen Huawei'ye, bir darbe de İspanyol kulübü Barcelona'da forma giyen Fransız futbolcu Antoine Griezmann'dan geldi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Griezmann, sponsorları arasındaki Huawei firmasının, Çin'in Uygur Türklerine yönelik yüz tanıma sistemi geliştirilmesine yardımcı olduğu iddiası üzerine, şirketle bağını kopardığını açıkladı.

Griezmann, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Huawei şirketinin, yüz tanıma yazılımı kullanarak 'Uygur alarmı' denilen sistemin geliştirilmesine katkıda bulunduğuna dair çıkan kuvvetli şüphelerin ardından, firmayla ortaklığımı derhal sonlandırdım.

"SOMUT ADIMLAR ATMAYA DAVET EDİYORUM"

Huawei'yi, yalnızca bu suçlamaları reddetmeye değil, bu kitlesel baskıyı kınamak için mümkün olan en kısa sürede somut adımlar atmaya ve insan haklarına saygı duyulmasına katkı sunması için etkisini kullanmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Son günlerde ABD medyası, Çin'in Uygur Türklerini özellikle ayıran bir yapay zekalı yüz tanıma teknolojisi geliştirdiğini ve Huawei'nin de bu teknolojiye destek verdiğini iddia etmişti.

Ortaya çıkarılan bir dokümana göre Huawei, 2018 yılında Çin'deki yüz tanıma girişimlerinnden bir tanesi olan Megvii ile çalışmaya başladı.

Bu çalışmada, bir kalabalık içerisindeki insanların yaşı, cinsiyeti ve etnik kökenini tespit edebilecek yapay zekâ kamera sistemi geliştirildi. İddiaya göre bu sistem, bir Uygur'u tespit ettiğinde Çin polisine bir alarm gönderiyor.

HUAWEI RAPORU ORTAYA ÇIKTI

The Washington Post, Huawei'nin internet sitesinde bu sistemin detaylarının yer aldığı bir rapor keşfettiğini, ancak Çinli şirketin daha sonra bu raporu kaldırdığını söyledi.

Bir Huawei sözcüsü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, o raporun yalnızca bir teste ait olduğunu ve gerçek dünyada uygulanmadığını söyledi.